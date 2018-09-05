一汽-大众全新一代CC魔都闪耀上市

2018年 8月 28日，“最美大众车”一汽-大众大众品牌旗舰车型——全新一代CC在上海闪耀上市，新车共4款车型，提供330TSI和380TSI两种动力选择，并匹配7速湿式DSG双离合变速器，售价区间25.28-30.98万元。

作为一款引领潮流兼具豪华设计基因和动感驾驶体验的德系高级轿跑车，全新一代CC是一汽-大众迄今为止推出的最高端、最豪华的车型，代表了一汽-大众在造型设计、动力操控、智能科技、内饰空间上的全面革新和最高水准。正如一汽-大众汽车有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限责任公司总经理董修惠所言，“凭借引领大众新高度的造型设计与比肩豪华轿跑的产品实力，全新一代CC不仅将扛起大众品牌‘品牌向上’的大旗，更将带领一汽-大众旗下车型，组成中国汽车市场最为强大、最为全面的轿车家族阵容。”

全新一代CC采用了“魅·动美学”设计理念，以前卫动感设计，突破传统，以开创性的设计语言引领潮流，不仅重新定义了运动与尊贵，更当之无愧的成为大众汽车的颜值担当。

全新一代CC全系搭载了大众第三代EA 888发动机和DQ380七速湿式DSG双离合变速器，带来澎湃强悍的动力输出、绵密无顿挫的换挡感受和超低的油耗。其中，330TSI 137kW车型和380TSI 162kW车型的最大扭矩分别为320Nm、350Nm，百公里综合工况油耗分别低至6.3L、6.7L。

作为一汽-大众大众品牌的旗舰车型，全新一代CC融入更多引领大众新高度的时尚设计，加之比肩豪华轿跑的产品实力和诚意十足的价格，我们有理由相信，它定将赢得更多时代精英的青睐，带领他们成就更多人生的闪耀。(刘淑清)