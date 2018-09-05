广汽三菱奕歌多方位诠释“实·尚 新主流SUV”

8月31日，第二十一届成都国际汽车展览会正式开幕，广汽三菱携全系车型参展，并公布备受期待的重磅车型——奕歌的全产品力配置信息。奕歌以1.5T双喷射发动机匹配模拟八速换档功能CVT等领先驾控性能，HUD抬头显示等越级智能安全和潮流外观设计，诠释了“实·尚新主流”，再次在上市前掀起关注的热潮。车展现场，广汽三菱还公布了奕歌的“青春”、“无畏”、“梦想”、“信念”、“真我”的五款派生车，全面展示了潮流的生活态度，并且同步启动专为年轻人打造的“奕歌28天激活计划”，释放“年轻车企”的青春活力。

早在今年4月，作为三菱汽车新百年车型的奕歌已凭借“高颜值”外观设计荣获美国芝加哥优良设计奖(GOOD DESIGN Aw ards)。在本次成都车展，奕歌更是公布了全产品力信息，作为一款完美继承三菱汽车的核心技术和SUV基因的车型，奕歌采用了三菱汽车最先进的发动机及四驱技术，动力、底盘、四驱等都在同级别SUV中均独树一帜。

车展现场，广汽三菱还携旗下欧蓝德、劲炫、祺智、帕杰罗等超强阵容重磅参展，欧蓝德凭借“2047”硬实力备受认可，成为“都市家庭伙伴”；劲炫“驾值”与价值并存，人气节节高；祺智以“低耗智芯科技”的产品硬实力，作为众多“都市智者”的出行首选。

2019款帕杰罗也在成都车展惊艳亮相，除了进行多方位产品升级，提供2年0利息金融贴息支持以外，还响应关税下调，对官方指导价进行了下调，最高降幅达3万元。以尊贵版指导价39.98万、豪华版指导价36.98万、舒适版指导价35.98万、标准版指导价34.98万的售价，帕杰罗成为同级别SUV中最具实力的高性价比选择。（刘淑清）