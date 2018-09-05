全新雷克萨斯UX亚洲首发

2018成都国际车展于今日正式拉开帷幕，豪华都市SUV全新雷克萨斯UX在本届车展亚洲首发。秉 承 “兼 融创 造（Cross-Create）”的设计理念，全新UX以卓越的驾驶性能、充满创意的前瞻科技，以及传统工艺的潮流演绎，打造“人车合一”的全新体验。

LEXUS雷克萨斯中国执行副总经理大竹仁表示：“全新UX将与NX、RX和LX一起，共同构建更加完整的LEXUS雷克萨斯SUV家族。而其动感现代的设计风格，也将吸引更多积极拥抱生活的年轻消费者，带给他们非凡的体验、极致的愉悦感和有质感的新豪华生活方式。LEXUS雷克萨斯与他们一起，追求富有想象力的尊崇生活，在探享之路上不断前行。”

全新UX采用紧凑精悍的外观设计，融会鲜明的情感和温度，兼具“安全感”和“耐人寻味的乐趣”；通透开阔、安然驭乘的内室设计，力图消除整车的内外界限，以期实现外观与内室的无缝衔接，使视野更加通透；全新GA-C平台，赋予全新UX与旗舰级豪华GT轿跑LC一脉相承的“清澈&深邃”的驾驶质感。UX 260h搭载了全新一代全混动科技，热效率出众的2.0升四缸发动机与电动机完美匹配，实现出色的燃油经济性和强劲、线性而连贯的加速表现，可选前轮驱动和雷克萨斯电动四驱系统E-Fou r，带来灵活而迅捷的动力配比，进一步提升车型操控稳定性。此外，UX 200 F SPORT采用全新2.0升发动机配合Direct Shift-CVT变速器，带来更加干净利落、心潮澎湃的驾驶感受。

正如LEXUS雷克萨斯中国市场推广部部长陈忱所言：“全新UX传承了LEXUS雷克萨斯品牌有温度的豪华和‘清澈&深邃’的驾驶质感。以‘兼融创造（Cross-Create）’的理念，将匠意与科技、未来与传承融会贯通，陪伴年轻的都市探享家们，大而天地山河，细而秋毫微尘，用激情和活力享受生活的艺术。”（焦坚英）