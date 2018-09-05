至臻之境 驭见非凡-捷豹路虎中国与奇瑞捷豹路虎携豪华阵容登临2018成都车展

第二十一届成都国际汽车展览会在成都世纪城新国际会展中心盛大开幕，捷豹路虎中国与奇瑞捷豹路虎联手荣耀亮相。本次车展上，捷豹与路虎品牌携多款重磅车型组成强大参展阵容，登陆成都新国际会展中心7号馆。其中，新英伦豪华轿跑SUV 捷豹E-PACE迎来西区区域上市，豪华纯电轿跑SUV捷豹I-PACE、豪华高能轿跑SUV F-PACE也同台亮相，共同演绎捷豹PACE家族非同凡响的“豹力美学”；出征“发现无止境”探享之旅的路虎发现家族重磅亮相展台，展现“心志无疆”的品牌情怀和路虎70年来全心致力的ATRS路虎全地形科技；捷豹路虎旗下豪华高性能子品牌车型——豪华定制化双门SUV路虎揽胜SV Coupé亮相成都，新车现已全面接受定制，起售价为3728000元。

此外，为献礼路虎品牌成立70周年，路虎豪华定制化双门SUV路虎揽胜 SV Coupé 车型，现已全面接受预定，新车起售价为3728000元。

车展现场还采用3D式空间设计，全面展示了“小豹子”从冲压、车身、涂装、总装、质量控制到最后下线的智能制造过程，在带领观众探索“小豹子”诞生奥秘的同时，彰显奇瑞捷豹路虎的智能科技与品质制造能力。现场还展示了E-PACE先进的运动化调校底盘以及燃烧效率及输出功率达到同级别最高水平的全新Ingenium 2.0升四缸发动机，并结合VR技术模拟E-PACE驾驶舱的智能体验，从点滴之处展现奇瑞捷豹路虎的匠心魅力。(邬思蓓）