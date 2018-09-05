践行PLUS精神 创领品质生活-大众进口汽车夏朗畅享版正式上市

8月31日，在第21届成都国际汽车展览会上，大众进口汽车夏朗畅享版舒享型与尊享型两款车型正式上市，售价分别为27.88万元与32.48万元。夏朗畅享版车型是大众进口汽车深入践行PLUS精神的又一成果，将以强大的综合性能、更丰富的产品配置和暖心舒适的大空间为消费者提供高品质的用车体验。

在车展现场，大众进口汽车携旗下夏朗、途锐、Tiguan、蔚揽旅行轿车、新e-Golf强势亮相，在群星闪耀中亦显得熠熠生辉。作为全球最大的汽车制造商之一，大众进口汽车以为消费者提供创新的高品质产品为第一要务，坚持为用户打造值得信赖和拥有的优质产品。

近年来，M PV市场呈现快速发展势头，尤其是随着二胎政策的逐渐放开，普通轿车已不能满足大家庭的用车需求，更多的消费者将目光投向了M PV车型。大众进口汽车夏朗就是这样一款兼具品质与格调、集优异性能和暖心配置于一身的M PV车型。

在物质生活不断丰富的背景下，人们对生活品质和品味的追求愈发强烈。基于对时代消费趋势和客户生活价值观的深入洞悉，大众进口汽车于今年深圳车展首次提出了“PLUS精神”的品牌理念，旨在与用户携手创建品质生活。

未来，大众进口汽车还会推出“i VW”客户积分系统，基于客户大数据后台，时时保持与消费者沟通在线并通过专属积分管理，给予用户免费的产品和服务兑换，创造更高附加值的PLUS体验。（高 弗）