7.99万元起 奇瑞艾瑞泽GX全球预售

8月31日，成都车展媒体日，奇瑞汽车旗下全新A+级轿车——艾瑞泽GX正式开启全球预售。此次预售提供两种动力总成配置共四种不同版型，预售价格区间为7.99万元-10.69万元。预售期时间为2018年8月31日-10月9日，在此期间内，对下订单预购艾瑞泽GX的消费者，可享受“限时三重礼遇，尊享百万红包”。

奇瑞汽车营销公司副总经理祁素彬先生介绍：“艾瑞泽GX中的‘G’是 Go-ahead的寓意，代表新车型进取领先，‘X’代表人工智能、全新一代和创造无限可能的人群，我们的目标人群年轻化、具有创造性，在他们身上具有无限可能的潜力，他们代表着未来。”

艾瑞泽GX率先搭载堪称同级别新标杆动力总成，1.5T+9CVT白金高效动力系统，带来痛快淋漓的加速体验。全系标配的1.5T涡轮增压引擎，最大马力147Ps，最大功率108kw，扭矩峰值210N.m，这款引擎还采用了多见于豪华品牌发动机的集成技术，相比传统非集成1.5T发动机，加速响应提升35%。值得一提的是，艾瑞泽GX上搭载的这台1.5T发动机，还拥有37.1%的发动机热效率，甚至超过部分欧美豪华品牌，能实现百公里6.4L的低油耗。

艾瑞泽GX上搭载的雄狮智云互联系统，拥有“A I智云管家”、“A I人脸识别技术”等诸多黑科技功能，能够赋予汽车灵魂，让汽车变得更聪明，更体贴，甚至能感知用户的需求，并给予及时关怀。

此外，本次成都车展上，瑞虎8、瑞虎 5x、瑞虎 7、瑞虎 3、瑞虎3x、艾瑞泽5等量产车型的亮相也集中呈现了奇瑞汽车无限精彩的产品和科技魅力。（纳 格）