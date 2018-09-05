广汽丰田首次导入纯电动SUV

近日，广汽丰田在成都车展发布首款量产纯电动SUV广汽ix4，共推出领先版和豪华版两款车型，补贴后售价为16.38万元起，并享有政策全免购置税，不限行不摇号，直接免费获得新能源专属牌照※1。

广汽ix4的发布，标志着广汽丰田在引领混合动力汽车普及风潮之后，向新能源汽车市场迈出关键一步。未来三年，广汽丰田每年都将导入全新节能与新能源汽车产品。随着广汽ix4纯电动车的导入，广汽丰田成为广汽集团旗下首家从中方股东导入纯电动车的合资企业，这在业界也不多见。广汽ix4由广汽研究院开发，将在广汽丰田的工厂生产，在广汽丰田的渠道销售，充分体现了股东双方丰田和广汽互信合作、携手共赢的良好合作关系。

广汽ix4是广汽丰田首款量产新能源汽车。它依托于GS4高保有量的成熟平台开发，并注入广汽丰田优异的制造品质和服务品质，将打破新能源汽车的品质痛点，为顾客带来更好的购买和使用价值。导入广汽ix4之后，广汽丰田率先在业内实现了自然吸气、涡轮增压、混合动力和纯电动多种技术的量产，扩大“全擎动力”领先优势。依托广汽丰田股东双方丰田和广汽深厚的技术积淀，未来三年，广汽丰田每年都将导入全新的节能和新能源车产品，持续扩展全擎矩阵，为消费者提供先进和丰富的产品选择。 （刘淑清）