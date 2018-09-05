名爵HS公布4款30T车型

“全球首款荷尔蒙SUV”名爵HS启动预售，关注度不断飙升，这款全面“引爆20岁爆发力、塑造30岁吸引力、催生40岁创造力、成全50岁控制力”的新车，已然成为最受欢迎SUV之一。

8月31日，名爵HS在成都车展正式公布预售价，其中30T四驱Trophy荷尔蒙超燃版19.78万元，30T四驱Trophy荷尔蒙燃情版 18.78万元，30T Trophy荷尔蒙超燃版18.18万元，30T Trophy荷尔蒙燃情版17.18万元。作为全球首款纯形面设计和光影肩线设计的主流量产SUV，名爵HS无时差响应不同年龄段的年轻“荷尔蒙”，不仅拥有一“部”到位的“面子、里子、底子”，更带来视觉、听觉、嗅觉、触觉等全感官体验，尽显名爵百年alw ays YOUNG精神的同时，一扫当下SUV市场外形同质化，单纯拼空间、拼配置的中庸画风，树立精品SUV标杆。即日起，全国消费者可通过名爵全国500家4S店、名爵官网等多种渠道预定，抢先享受荷尔蒙SUV。

此次名爵HS发布30T车型预售价，以超越合资的荷尔蒙新体验、越级品质、诚意价格，树立了精品SUV标杆，势必将掀起车市荷尔蒙浪潮。随着名爵HS预售的启动，即日起，全国消费者可通过名爵4S店、官网等多种渠道预定，提前享受名爵HS奔跑的荷尔蒙。 (老 铁)