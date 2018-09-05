习近平会见卢旺达总统卡加梅

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9月4日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见卢旺达总统卡加梅。 新华社记者 鞠鹏 摄

新华社北京9月4日电（记者孙奕）国家主席 习近平 4日在人民大会堂会见卢旺达总统卡加梅。

习近平 指出，刚刚闭幕的中非合作论坛北京峰会是一次历史性盛会。总统先生以卢旺达总统、非洲联盟轮值主席双重身份出席峰会，为峰会成功作出了突出贡献，我对此表示赞赏和感谢。这么多非洲国家领导人踊跃来华参会，让我们切实感受到非洲人民对中国的深厚情谊。这次峰会日程紧张，活动很多，但当我们看到更加紧密的中非命运共同体正在蕴育和生长，我们感到很充实、很高兴。

习近平 表示，中卢双方要以落实今年7月我访问卢旺达时两国元首达成的重要共识和北京峰会成果为契机，加强战略沟通和团结协作，继续相互支持，共建“一带一路”，密切人文交流，不断开创两国友好合作新局面。

9月4日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见卢旺达总统卡加梅。 新华社记者 殷博古 摄

卡加梅表示，北京峰会圆满成功，有力促进了非中关系。感谢 习近平 主席对非洲的高度重视和对非中关系发挥的重要引领作用。非洲同中国有着相似的历史遭遇，双方关系基础深厚。卢旺达感谢中国长期以来给予的宝贵帮助，将致力于继续推进卢中合作和非中合作。相信有了中国的支持，卢旺达和非洲将实现加快发展。