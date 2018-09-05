习近平会见卢旺达总统卡加梅

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9月4日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见卢旺达总统卡加梅。 新华社记者 鞠鹏 摄
新华社北京9月4日电（记者孙奕）国家主席习近平4日在人民大会堂会见卢旺达总统卡加梅。
习近平指出，刚刚闭幕的中非合作论坛北京峰会是一次历史性盛会。总统先生以卢旺达总统、非洲联盟轮值主席双重身份出席峰会，为峰会成功作出了突出贡献，我对此表示赞赏和感谢。这么多非洲国家领导人踊跃来华参会，让我们切实感受到非洲人民对中国的深厚情谊。这次峰会日程紧张，活动很多，但当我们看到更加紧密的中非命运共同体正在蕴育和生长，我们感到很充实、很高兴。
习近平表示，中卢双方要以落实今年7月我访问卢旺达时两国元首达成的重要共识和北京峰会成果为契机，加强战略沟通和团结协作，继续相互支持，共建“一带一路”，密切人文交流，不断开创两国友好合作新局面。
9月4日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见卢旺达总统卡加梅。 新华社记者 殷博古 摄
卡加梅表示，北京峰会圆满成功，有力促进了非中关系。感谢习近平主席对非洲的高度重视和对非中关系发挥的重要引领作用。非洲同中国有着相似的历史遭遇，双方关系基础深厚。卢旺达感谢中国长期以来给予的宝贵帮助，将致力于继续推进卢中合作和非中合作。相信有了中国的支持，卢旺达和非洲将实现加快发展。
丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。