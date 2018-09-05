习近平同中非合作论坛前任和新任非方共同主席国元首共见记者时的讲话

来源：新华网

新华社北京9月4日电

同中非合作论坛前任和新任非方共同主席国元首共见记者时的讲话

（2018年9月4日，北京）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的拉马福萨总统，

尊敬的萨勒总统，

各位记者朋友，

女士们，先生们：

下午好！很高兴同大家见面。

首先，我高兴地宣布，2018年中非合作论坛北京峰会刚刚圆满落幕！

两天来，中非合作论坛成员方领导人齐聚北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”主题，回顾了2015年论坛约翰内斯堡峰会成果落实情况，谋划了中非关系未来发展，绘制了中非合作宏伟蓝图。会议发表了《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》，凝聚了中非双方对当前重大国际和地区问题的共识，向世界传递了中非携手并进的强烈信号。会议通过了《中非合作论坛－北京行动计划》，确定了未来3年中非将以实施“八大行动”为重点，全面加强各领域务实合作。

我们一致认为，当今世界正经历百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化深入发展，各国人民的命运从未像今天这样紧紧相连。同时，世界面临的不稳定性不确定性突出，人类面临许多共同挑战。我们愿携起手来，共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，更好维护中非共同利益，壮大发展中国家力量，让我们生活的世界变得更加均衡美好，为推动构建人类命运共同体树立时代榜样。

我们一致认为，中非关系历经时间洗礼和国际风云变幻考验，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，正处于历史最好时期。中非双方愿加强战略对接和政策协调，推进中非共建“一带一路”合作，并将“一带一路”建设同非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密对接，重点实施好产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”，为中非合作提供更多机遇、增添更强动力。

我们一致认为，中非关系呈现出前所未有的凝聚力、生命力、创造力，为中非各自发展提供了重要机遇。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非将矢志不渝加强团结合作，在合作共赢、共同发展的道路上结伴前行。中国将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲一道，从中非友好互信的深厚底蕴中汲取力量，在中非务实合作的蓬勃势头中把握方向，推动中非全面战略合作伙伴关系向深走实、行稳致远。

我们一致认为，实现发展振兴是非洲的应有权利，需要非洲国家和人民努力，也离不开国际社会支持。中非合作是国际对非合作的一部分，中非合作一贯坚持互利共赢、开放包容。我们希望国际合作伙伴相互学习借鉴，发挥各自优势，形成合力，共同为非洲和平与发展作出贡献。在对非合作中，国际社会各方都要尊重非洲主权，倾听非洲意见，重视非洲主张，兑现对非洲的承诺。

会议顺利完成了既定日程，中非领导人在所有重大问题上都达成重要共识，发出了共同声音。北京峰会取得圆满成功，收获的是沉甸甸的成果，揭开了中非关系新的历史篇章，树立了南南合作新的时代丰碑。

借中非友好大家庭团聚的机会，中非领导人这几天举行了密集的双边会晤，一些非洲国家元首和政府首脑还对中国已经或即将进行访问。我同所有出席北京峰会和访华的非方领导人举行了双边会晤，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见，达成广泛重要共识。

中非合作论坛已经成立18年。论坛应时代潮流而生，伴中非合作而兴，不断走向成熟和完善，成为国际对非合作和南南合作的一面旗帜。北京峰会成功举行，推动中非全面战略合作伙伴关系站在新的历史起点上，开启了新的历史征程。我们要共同做实做强中非合作论坛，全面高效落实北京峰会成果，以实实在在的成果造福中非人民。

女士们、先生们！

在北京峰会结束之际，我衷心感谢出席峰会的非洲国家领导人，他们不辞辛劳，积极建言献策，贡献经验和智慧，成就了本次峰会的圆满成功！

我特别感谢拉马福萨总统两天来同我密切合作，共同主持这次峰会，感谢南非在担任论坛共同主席国期间所做的出色工作。我祝贺塞内加尔接任新一届论坛共同主席国，感谢萨勒总统为推动论坛发展表现出的热情。

我感谢来自中非双方的工商、文化、智库、媒体等各界朋友积极参与和支持本次峰会。感谢媒体朋友们，是你们向世界全面、及时传递峰会盛况和成果。希望你们继续关注中非合作论坛，支持中非关系发展。

我相信，在我们共同努力下，在26亿多中非人民积极支持下，我们携手构建更加紧密的中非命运共同体的伟大事业一定会取得成功，中非关系的明天一定会更加美好！

谢谢大家。（网站首页图：新华社图片）