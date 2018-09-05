习近平同中非合作论坛前任共同主席国和新任共同主席国元首共见记者

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9月4日，2018年中非合作论坛北京峰会闭幕后，国家主席习近平同论坛前任共同主席国南非总统拉马福萨、新任共同主席国塞内加尔总统萨勒在北京人民大会堂共同会见记者。 新华社记者 刘卫兵 摄

新华社北京9月4日电（记者郑明达、孙奕）4日，2018年中非合作论坛北京峰会闭幕后，国家主席习近平同论坛前任共同主席国南非总统拉马福萨、新任共同主席国塞内加尔总统萨勒在人民大会堂共同会见记者。

习近平在讲话中指出，中非合作论坛成员方领导人齐聚北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”主题，谋划中非关系未来发展，绘制中非合作宏伟蓝图。会议发表了《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》，通过《中非合作论坛－北京行动计划》，向世界传递了中非携手并进的强烈信号。

习近平指出，中非领导人一致同意，携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。中非要加强战略对接和政策协调，推进共建“一带一路”合作，重点实施好产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”。中国将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲一道，推动中非全面战略合作伙伴关系向深走实、行稳致远。

习近平强调，中非合作一贯坚持互利共赢、开放包容。希望国际合作伙伴形成合力，共同为非洲和平与发展作出贡献。在对非合作中，国际社会各方都要尊重非洲主权，倾听非洲意见，重视非洲主张，兑现对非洲的承诺。

习近平指出，中非领导人在所有重大问题上都达成重要共识，发出了共同声音。北京峰会取得圆满成功，揭开了中非关系新的历史篇章，树立了南南合作新的时代丰碑。中非合作论坛已经成为国际对非合作和南南合作的一面旗帜。北京峰会成功举行，推动中非全面战略合作伙伴关系站在新的历史起点上，开启了新的历史征程。我们要共同做实做强中非合作论坛，全面高效落实北京峰会成果，以实实在在的成果造福中非人民。

习近平感谢与会非方领导人为峰会成功举行所作的贡献，感谢中非各界的积极参与，相信在26亿多中非人民积极支持下，中非携手构建更加紧密的中非命运共同体的伟大事业一定会取得成功，中非关系的明天一定会更加美好。

拉马福萨和萨勒在致辞中表示，中非合作论坛成立18年来，已经成为非中双方，特别是非洲国家加快发展步伐的理想平台。我们真诚感谢中方为促进非洲发展所作的贡献，感谢习近平主席、中国政府和中国人民成功主办了这次北京峰会，感谢北京市人民的热情友好和大力支持。北京的发展成就和整洁市容令我们印象深刻。这次峰会成果丰硕，充分展示了非中兄弟般的深厚友谊，描绘出非中关系发展新蓝图。非方愿同中方一道努力，深化非中全面战略合作伙伴关系，共建“一带一路”，落实好非中合作新举措，打造更加紧密的中非命运共同体，更好造福非中人民。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。