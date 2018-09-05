人民日报评论员：走出一条特色鲜明的合作共赢之路——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话

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新华社北京9月4日电 人民日报9月5日评论员文章：走出一条特色鲜明的合作共赢之路——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话
相知无远近，万里尚为邻。在中非合作论坛成立18周年之际，中非友好大家庭的新老朋友们齐聚美丽北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”这一主题，共襄盛举、共商合作、共谋发展，开启了中非团结合作的新征程。
“非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！”习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话，深情回顾中非友好交往历史，深刻指出中非走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，倡议携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体。习近平主席的主旨讲话，引发与会嘉宾的广泛共鸣和高度认同。
“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”历史有其规律和逻辑。几十年来，中非双方基于相似遭遇和共同使命同心同向、守望相助，过去是并肩战斗的好兄弟，现在是共同发展的好伙伴。特别是党的十八大以来，习近平主席高瞻远瞩提出真实亲诚理念和正确义利观，制定旨在推动中非共同发展的“十大合作计划”，支持非洲国家搭乘中国发展的快车、便车，书写了中非合作共赢、共同发展的新篇章。今天，“十大合作计划”硕果累累，惠及中非人民，中非已成为休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。
只要路走对了，就不怕遥远。今天，从历史深处走出的中非合作共赢之路，历久弥新、更加宽广。“中国在合作中坚持真诚友好、平等相待，坚持义利相兼、以义为先，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄。”习近平主席提出的四点“中国主张”，充分体现了中非人民携手共命运、同心促发展的共同愿望，生动展现着中国讲信义、重情义、扬正义、树道义的大国形象，有力传递出中国永远做非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟，支持非洲长治久安、发展振兴的坚定决心。
21世纪是亚洲的世纪，也是非洲的世纪。13亿多中国人民正在为全面建成小康社会而努力奋斗，12亿多非洲人民也在追求经济发展和民族复兴，中国需要非洲，非洲也需要中国。“不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。” 坚持做到“五不”，中国愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。任何人都不能破坏中非人民的大团结，任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐，任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就，任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。
以2018年中非合作论坛北京峰会为契机，世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆并肩再出发。在这条特色鲜明的合作共赢道路上，团结一心、同舟共济、携手前进，同解和平与发展的时代命题，共筑更加紧密的中非命运共同体，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦一定能够早日实现。（网站首页图：新华社图片）