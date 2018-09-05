人民日报评论员：走出一条特色鲜明的合作共赢之路——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话

来源：新华网

新华社北京9月4日电 人民日报9月5日评论员文章：走出一条特色鲜明的合作共赢之路——论习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上主旨讲话

相知无远近，万里尚为邻。在中非合作论坛成立18周年之际，中非友好大家庭的新老朋友们齐聚美丽北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”这一主题，共襄盛举、共商合作、共谋发展，开启了中非团结合作的新征程。

“非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！” 习近平 主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话，深情回顾中非友好交往历史，深刻指出中非走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，倡议携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体。 习近平 主席的主旨讲话，引发与会嘉宾的广泛共鸣和高度认同。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”历史有其规律和逻辑。几十年来，中非双方基于相似遭遇和共同使命同心同向、守望相助，过去是并肩战斗的好兄弟，现在是共同发展的好伙伴。特别是党的十八大以来， 习近平 主席高瞻远瞩提出真实亲诚理念和正确义利观，制定旨在推动中非共同发展的“十大合作计划”，支持非洲国家搭乘中国发展的快车、便车，书写了中非合作共赢、共同发展的新篇章。今天，“十大合作计划”硕果累累，惠及中非人民，中非已成为休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。

只要路走对了，就不怕遥远。今天，从历史深处走出的中非合作共赢之路，历久弥新、更加宽广。“中国在合作中坚持真诚友好、平等相待，坚持义利相兼、以义为先，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄。” 习近平 主席提出的四点“中国主张”，充分体现了中非人民携手共命运、同心促发展的共同愿望，生动展现着中国讲信义、重情义、扬正义、树道义的大国形象，有力传递出中国永远做非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟，支持非洲长治久安、发展振兴的坚定决心。

21世纪是亚洲的世纪，也是非洲的世纪。13亿多中国人民正在为全面建成小康社会而努力奋斗，12亿多非洲人民也在追求经济发展和民族复兴，中国需要非洲，非洲也需要中国。“不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。” 坚持做到“五不”，中国愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。任何人都不能破坏中非人民的大团结，任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐，任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就，任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。