划重点！习主席在中非合作论坛北京峰会上的讲话传递这些重要信息

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中非合作论坛北京峰会隆重开幕
习近平出席开幕式并发表主旨讲话
习近平强调，携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体，重点实施好产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”。
9月3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。新华社记者 刘卫兵摄
新华社北京9月3日电 （记者白洁、朱超、丁小溪）3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话，强调中非要携起手来，共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，重点实施好产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”。
初秋的北京，天安门广场和长安街两旁鲜花盛开，中非合作论坛成员国国旗、非洲联盟会旗和印有中非合作论坛会徽的旗帜迎风飘扬。人民大会堂北门外，礼兵分列红地毯两侧。16时许，出席论坛峰会的外方领导人陆续抵达。习近平在北大厅热情迎接，同他们一一亲切握手，互致问候。随后，中外领导人集体合影。
大礼堂里灯光璀璨，花团锦簇，中非伙伴共聚一堂。主席台上，中非合作论坛会徽格外醒目，中国和53个非洲国家国旗、非洲联盟会旗整齐排列在以中英法文书写着“2018年中非合作论坛北京峰会”的巨幅蓝色背景板前。16时40分许，军乐团奏响热烈庄重的欢迎进行曲，习近平和外方领导人一同步入会场，全场起立，掌声雷动。
9月3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。这是开幕式前，习近平同出席论坛峰会的外方领导人集体合影。新华社记者 张领摄
掌声中，习近平发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。
习近平向出席论坛峰会的外方领导人，包括冈比亚、圣多美和普林西比、布基纳法索3个论坛新成员领导人表示热烈欢迎。
习近平指出，中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。在这条道路上，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲各国团结一心、同舟共济、携手前进。中国在合作中坚持真诚友好、平等相待，坚持义利相兼、以义为先，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄。中国坚持做到“五不”，即：不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。
习近平强调，非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为。中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。任何人都不能破坏中非人民的大团结，任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐，任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就，任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。
习近平指出，和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题。面对时代命题，中国愿同世界各国携手构建人类命运共同体；愿同国际合作伙伴共建“一带一路”，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路；将积极参与全球治理，推动全球治理体系更加平衡地反映大多数国家特别是发展中国家的意愿和利益；将坚定不移坚持对外开放，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制。
习近平强调，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。
第一，携手打造责任共担的中非命运共同体。我们要加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持，密切在重大国际和地区问题上的协作配合，维护中非和广大发展中国家共同利益。
第二，携手打造合作共赢的中非命运共同体。我们要用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。
第三，携手打造幸福共享的中非命运共同体。我们要把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点。
第四，携手打造文化共兴的中非命运共同体。我们要促进中非文明交流互鉴、交融共存，拉紧中非人民的情感纽带。
第五，携手打造安全共筑的中非命运共同体。中国坚定支持非洲国家和非洲联盟等地区组织以非洲方式解决非洲问题，支持非洲国家提升自主维稳维和能力。
第六，携手打造和谐共生的中非命运共同体。中国愿同非洲一道，倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，加强生态环保领域交流合作。
习近平宣布，中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进约翰内斯堡峰会确定的中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。
一是实施产业促进行动。中国决定在华设立中国－非洲经贸博览会，鼓励中国企业扩大对非投资，支持非洲在2030年前基本实现粮食安全，支持成立中国在非企业社会责任联盟。
二是实施设施联通行动。中国决定和非洲联盟启动编制《中非基础设施合作规划》，同非方一道实施一批非洲基础设施、互联互通重点项目，支持非洲单一航空运输市场建设，支持非洲国家更好利用亚洲基础设施投资银行、新开发银行、丝路基金等资源。
三是实施贸易便利行动。中国决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲大陆自由贸易区建设，推动中非电子商务合作。
四是实施绿色发展行动。中国决定同非洲重点加强在应对气候变化、海洋合作、荒漠化防治、野生动物和植物保护等方面的交流合作。
五是实施能力建设行动。中国决定同非洲加强发展经验交流，为非洲提供人力资源培训，支持设立旨在推动青年创新创业合作的中非创新合作中心。
六是实施健康卫生行动。中国决定优化升级50个医疗卫生援非项目，为非洲培养更多专科医生，继续派遣并优化援非医疗队，开展“光明行”、“爱心行”、“微笑行”等医疗巡诊活动，实施面向弱势群体的妇幼心连心工程。
七是实施人文交流行动。中国决定设立中国非洲研究院，支持非洲国家加入丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节等联盟，打造中非媒体合作网络，继续推动中非互设文化中心，支持非洲教育机构申办孔子学院，支持更多非洲国家成为中国公民组团出境旅游目的地。
八是实施和平安全行动。中国决定设立中非和平安全合作基金，支持中非开展和平安全和维和维稳合作，支持非洲国家维护地区安全和反恐努力，设立中非和平安全论坛。
习近平指出，为推动“八大行动”顺利实施，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等多种方式，向非洲提供600亿美元支持。
习近平最后强调，青年是中非关系的希望所在。中非“八大行动”倡议中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年。我相信，只要中非友好的接力棒能够在青年一代手中不断相传，中非命运共同体就一定会更具生机活力，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现。
习近平的讲话引起现场非洲国家领导人和来宾强烈共鸣。全场多次响起热烈掌声。
中非合作论坛共同主席国南非总统拉马福萨，非洲联盟轮值主席卢旺达总统卡加梅，峰会特邀嘉宾、联合国秘书长古特雷斯，非洲联盟委员会主席法基先后致辞。
他们表示，非中传统友谊深厚，友好合作成果丰硕。长期以来，非中在平等、相互尊重、互利共赢的基础上开展务实合作。中国为非洲经济社会发展提供了大力支持，不干涉非洲内政，对非合作不附加任何政治条件。非洲国家反对那些不希望看到非中合作的人捏造的“新殖民主义”论。非方高度评价共建“一带一路”倡议这一伟大创举，非洲国家愿积极参与相关合作，将自身发展战略同“一带一路”建设充分对接，实现互利共赢。
他们表示，中非合作论坛北京峰会致力于构建更加紧密的中非命运共同体，共同规划非中关系发展新愿景。习近平主席提出的“八大行动”令人欢欣鼓舞，将对非洲大陆的和平与发展产生重要积极影响。非方愿同中方密切协作，推动非中全面战略合作伙伴关系深入发展，促进非中在更高水平上实现合作共赢、共同发展，构建更加紧密的中非命运共同体，打造人类命运共同体。
中非合作论坛非方成员国国家元首、政府首脑、代表团团长及国际和地区组织负责人等中非各界人士约3200人出席开幕式。
丁薛祥、王晨、刘鹤、孙春兰、杨洁篪、胡春华、黄坤明、蔡奇、赵克志、何立峰等参加上述活动。
王毅主持开幕式。
中非合作论坛目前有中国、53个与中国建交的非洲国家和非洲联盟委员会共55个成员。中非双方于2006年、2015年、2018年3次举办峰会。本次峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”，将重点探讨加强中非在共建“一带一路”、联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》等领域合作。
（本文刊于《解放军报》2018年9月4日01版）
惠及26亿人！习近平宣布，
打造中非命运共同体要干这些大事
9月3日，中非合作论坛北京峰会在人民大会堂隆重开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。这是习近平走向讲台。新华社记者 王晔 摄
9月3日下午，2018年中非合作论坛北京峰会开幕，习近平出席开幕式并发表主旨讲话。在非洲新建和升级一批经贸合作区、再向非洲提供600亿美元支持、实施一批互联互通重点项目……未来几年，打造中非命运共同体，中国提出要干的“八大行动”、40条举措值得好好看看。
实施产业促进行动
1. 在华设立中国—非洲经贸博览会；
2. 在非洲新建和升级一批经贸合作区；
3. 同非洲一道制定并实施中非农业现代化合作规划和行动计划，实施50个农业援助项目，向非洲受灾国家提供10亿元人民币紧急人道主义粮食援助，向非洲派遣500名高级农业专家，培养青年农业科研领军人才和农民致富带头人；
4. 支持成立中国在非企业社会责任联盟；
5. 继续加强和非洲国家本币结算合作，发挥中非发展基金、中非产能合作基金、非洲中小企业发展专项贷款作用。
实施设施联通行动
6. 中国决定和非洲联盟启动编制《中非基础设施合作规划》；
7. 支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，同非方一道实施一批互联互通重点项目；
8. 开通更多中非直航航班；
9. 为非洲国家及其金融机构来华发行债券提供便利；
10. 支持非洲国家更好利用亚洲基础设施投资银行、新开发银行、丝路基金等资源。
实施贸易便利行动
11. 中国决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲国家参加中国国际进口博览会，免除非洲最不发达国家参展费用；
12. 为非洲实施50个贸易畅通项目；
13. 定期举办中非品牌面对面活动；
14. 支持非洲大陆自由贸易区建设，继续同非洲有意愿的国家和地区开展自由贸易谈判；
15. 推动中非电子商务合作，建立电子商务合作机制。
实施绿色发展行动
16. 为非洲实施50个绿色发展和生态环保援助项目；
17. 推进中非环境合作中心建设，加强环境政策交流对话和环境问题联合研究；
18. 开展中非绿色使者计划，在环保管理、污染防治、绿色经济等领域为非洲培养专业人才；
19. 建设中非竹子中心，帮助非洲开发竹藤产业；
20. 开展环境保护宣传教育合作。
实施能力建设行动
21. 同非洲加强发展经验交流，支持开展经济社会发展规划方面合作；
22. 在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训；
23. 支持设立旨在推动青年创新创业合作的中非创新合作中心；
24. 实施头雁计划，为非洲培训1000名精英人才；
25. 为非洲提供5万个中国政府奖学金名额，为非洲提供5万个研修培训名额，邀请2000名非洲青年来华交流。
实施健康卫生行动
26. 优化升级50个医疗卫生援非项目，重点援建非洲疾控中心总部、中非友好医院等旗舰项目；
27. 开展公共卫生交流和信息合作，实施中非新发再发传染病、血吸虫、艾滋病、疟疾等疾控合作项目；
28. 为非洲培养更多专科医生，继续派遣并优化援非医疗队；
29. 开展“光明行”、“爱心行”、“微笑行”等医疗巡诊活动；
30. 实施面向弱势群体的妇幼心连心工程。
实施人文交流行动
31. 设立中国非洲研究院；
32. 打造中非联合研究交流计划增强版；
33. 实施50个文体旅游项目，支持非洲国家加入丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节等联盟；
34. 打造中非媒体合作网络；
35. 继续推动中非互设文化中心；
36. 支持非洲符合条件的教育机构申办孔子学院；
37. 支持更多非洲国家成为中国公民组团出境旅游目的地。
实施和平安全行动
38. 设立中非和平安全合作基金，支持中非开展和平安全和维和维稳合作，继续向非洲联盟提供无偿军事援助；
39. 设立中非和平安全论坛，为中非在和平安全领域加强交流提供平台；
40. 在共建“一带一路”、社会治安、联合国维和、打击海盗、反恐等领域推动实施50个安全援助项目。
习近平指出，为推动“八大行动”顺利实施，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，再向非洲提供600亿美元支持。
同时，免除与中国有外交关系的非洲最不发达国家、重债穷国、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家截至2018年底到期未偿还政府间无息贷款债务。
打造更加紧密的中非命运共同体
——解读习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话
金秋北京，拥抱远道而来的朋友——
“中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！”
3日下午，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表了题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话，指引打造新时代更加紧密的中非命运共同体。
志合者，不以山海为远。
此刻，中非合作论坛方的国旗、会旗迎风飘扬，宛如织就一条多彩的希望之路，中非人民正向着更加幸福美好的未来携手前行。
新乐章：“六个携手”为共筑中非命运共同体指明方向
“合抱之手”，是中非合作论坛的会徽。绿色象征和平与发展，红色表示活力与繁荣，承载着26亿中非人民共同发展的美好愿景。
一个是世界上最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，新时代中非合作之手将握得更紧。
携手打造“责任共担”“合作共赢”“幸福共享”“文化共兴”“安全共筑”“和谐共生”的中非命运共同体——习近平主席在主旨讲话中提出“六个携手”，是对中非命运共同体从理念到实践的丰富和完善，为共筑更加紧密的中非命运共同体提供根本遵循。
海不辞水，故能成其大。
历史有其规律和逻辑。共同的历史遭遇、共同的奋斗历程、共同的梦想把中国与非洲紧密相连，铸就了牢不可破的中非命运共同体。
“中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。”习近平主席在主旨讲话中指出。
坚持真诚友好、平等相待；坚持义利相兼、以义为先；坚持发展为民、务实高效；坚持开放包容、兼收并蓄——
诚如习近平主席讲话中所说，在这条道路上，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲各国团结一心、同舟共济、携手前进。
独行快，众行远。
中非人口占世界人口近三分之一。“一带一路”建设，是共筑中非命运共同体的实践平台。
“希望东部非洲能继续从共建‘一带一路’中受益。”吉布提总统盖莱说，中国在非洲实现经济腾飞过程中发挥着十分重要的作用，在东部非洲发生的一切就足以证明这一点。
“我们已经制定并在实施一项雄心勃勃的经济金融改革计划。”乍得总统代比发出邀请：欢迎中国企业家赴中部非洲国家投资兴业。
“非洲已经觉醒！”南非总统拉马福萨说，相信通过中非互利合作、沟通对话，一定会发掘非洲和非洲人民的潜力，推动非洲实现真正的发展。
昔日“被遗忘的大陆”，今天“发展的热土”，中非合作正助力“非洲雄狮”加速奔跑。
新动力：从“十大合作计划”到“八大行动”
春华秋实，耕耘收获。
2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出的中非“十大合作计划”，如今已结出累累硕果：
亚吉铁路、蒙内铁路、乌干达水电站……一个个项目在非洲这片希望的土地上落地，助力破解基础设施不足这一制约非洲发展的最大瓶颈，并创造了近90万个就业岗位……
中非合作就像阵阵春风，吹开了非洲发展振兴的朵朵鲜花。
中非合作论坛迎来18岁“成人礼”之际，以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，未来3年和今后一段时间重点实施中非合作“八大行动”：
实施产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动、绿色发展行动、能力建设行动、健康卫生行动、人文交流行动、和平安全行动。
——这是促进高质量、可持续共同发展的新部署。
决定在华设立中国-非洲经贸博览会；在非洲新建和升级一批经贸合作区；支持非洲在2030年前基本实现粮食安全；决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲国家参加中国国际进口博览会；支持非洲大陆自由贸易区建设，推动中非电子商务合作……
中国保利集团总经理张振高说，一系列产业促进与贸易便利方面的务实举措，把中非各自优势和需求更好对接，将推动中非合作转型升级、迈向更高水平，为双方都带来实实在在的好处。
“非洲发展数字经济和电子商务有着巨大的空间，此次中非建立电子商务合作机制，极富战略远见，相关机制将为电子商务在非洲的业务发展创造更好的环境。”阿里巴巴合伙人赵颖说。
——这是助力非洲培育自主发展能力的新安排。
支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作；为非洲提供5万个中国政府奖学金名额、5万个研修培训名额，为非洲培训1000名精英人才……
基础设施、人才、资金不足是制约非洲工业化、现代化发展的三大短板。在非洲工商会联盟主席瓦基勒看来，中国为中非务实合作开创了新的时代，不仅上述发展诉求得到了满足，而且为中非双方带来了很多新的合作机遇。
“今天中国企业到非洲发展，不应只是简单搞投资、做贸易，而应把中国最好的技术、理念和经验与非洲分享。我们帮助非洲国家发展云基础设施的同时，积极培养当地IT人才，提升人员、技术等‘软实力’。”中国浪潮集团董事长孙丕恕说。
——这是为非洲人民带来更多获得感的“民生礼包”。
为非洲实施50个绿色发展和生态环保援助项目；建设中非竹子中心，帮助非洲开发竹藤产业；优化升级50个医疗卫生援非项目，重点援建非洲疾控中心总部，为非洲培养更多专科医生；开通更多中非直航航班；设立中国非洲研究院，实施50个文体旅游项目；设立中非和平安全合作基金……
举措细而实，情谊浓而真。
“这些举措涵盖范围广，跟我们的生活密切相关，无论对非洲还是中国都意味着更大的机遇。”来华参会的一家肯尼亚企业负责人姆威尔说。
报道论坛的卢旺达《新时代报》记者哈德森说，中国帮助非洲人言出必行，相信新行动计划，必将带来更加丰硕的成果。
“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。”
“凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好。”
“凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持。”
外交学院非洲研究中心主任李旦认为，在推进中非“十大合作计划”基础上，未来中方同非洲国家密切配合，重点实施“八大行动”，合作领域更广、主体更多元、路径更创新，更突出贸易便利化、绿色环保等时代主题，将造福更多中非人民。
新使命：面向未来携手解答时代命题
“张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车”“任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！”……习近平主席讲话时，掌声一次次响起。
与会嘉宾热烈回应背后，是当前全球经济面临的新现实——
和平与发展仍是当今时代的主题，但霸权主义、强权政治依然存在，保护主义、单边主义不断抬头，传统安全和非传统安全问题复杂交织，国际经济合作走到了一个新的十字路口。
解答时代命题，中非肩负的时代使命更加清晰。
面向未来，独木难成林，唯有合作才能共赢。
改革开放40周年之际，今年以来中国一系列放宽市场准入、降低关税举措，宣示了反对保护主义、单边主义，进一步扩大开放的坚定决心。
“当前多边主义面临严峻挑战，中国坚定支持多边主义、积极维护多边秩序并推进全球治理令人赞赏。”联合国秘书长古特雷斯说。
面向未来，同舟共济，共担责任，才能行稳致远。
习近平主席在主旨讲话中说，中非要扩大各层级政治对话和政策沟通，加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持，密切在重大国际和地区问题上的协作配合，维护中非和广大发展中国家共同利益。
塞拉利昂首席部长弗朗西斯说，习近平主席的讲话阐释了一种全新的全球治理模式，传递出的是信任、尊重和合作共赢，而这正是非洲长期以来所期待的。
红日初升，其道大光。
中非合作的未来在年轻人。从培养青年农业科研领军人才，到向非洲青年提供职业技能培训，再到设立中非创新合作中心、邀请非洲青年来华交流……中非“八大行动”中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年。
“青年是中非关系的希望所在。”
习近平主席表示，只要中非友好的接力棒能够在青年一代手中不断相传，中非命运共同体就一定会更具生机活力，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现。
（新华社北京9月3日电 记者韩洁、王希、鲁畅、白洁、朱超、丁小溪）
（本文刊于《解放军报》2018年9月4日03版）
编辑：张天南 王振江 程波 胡恬
来源：解放军报 人民日报客户端 新华社
编审：张华婧
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