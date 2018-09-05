在习近平主席的讲话里，读懂“中非命运共同体”

孙思清 编制 求是网

一、提出背景

1.历史规律和逻辑

历史有其规律和逻辑。中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。

2.世界大变局

当今世界正在经历百年未有之大变局。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，新兴市场国家和发展中国家快速崛起，国际力量对比更趋均衡，世界各国人民的命运从未像今天这样紧紧相连。

3.时代命题

和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题，需要国际社会以团结、智慧、勇气，扛起历史责任，解答时代命题，展现时代担当。

二、内涵特点

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。

第一，携手打造责任共担的中非命运共同体。 第二，携手打造合作共赢的中非命运共同体。 第三，携手打造幸福共享的中非命运共同体。 第四，携手打造文化共兴的中非命运共同体。 第五，携手打造安全共筑的中非命运共同体。 第六，携手打造和谐共生的中非命运共同体。

三、中方希望

1.“五不”

13亿多中国人民始终同12亿多非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，坚持做到“五不”，即：

不干预非洲国家探索符合国情的发展道路， 不干涉非洲内政， 不把自己的意志强加于人， 不在对非援助中附加任何政治条件， 不在对非投资融资中谋取政治私利。

中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。

2.四个“都不能”

中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。任何人都不能破坏中非人民的大团结！ 中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！ 中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！ 凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持，全世界都应该尽力做、认真做。任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！

四、未来行动

中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”：

一是实施产业促进行动。 二是实施设施联通行动。 三是实施贸易便利行动。 四是实施绿色发展行动。 五是实施能力建设行动。 六是实施健康卫生行动。 七是实施人文交流行动。 八是实施和平安全行动。

其中，青年是中非关系的希望所在。中非“八大行动”倡议中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年，致力于为他们提供更多就业机会、更好发展空间。

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