连轴转！习主席的一天这么过

7、11、11……

这是什么？

这是习近平主席在8月31日、9月1日、9月2日分别与来参加2018年中非合作论坛北京峰会的外宾进行会晤的场次。

是的，从早到晚、超高强度、无缝衔接，无论工作日还是周末。

9月3日，习主席虽然没有与外宾双边会晤的安排，但上午、下午各一场“大聚会”的节奏，仍然把他的时间填得满满。

↑9月3日，习近平出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲。

↑9月3日，中非合作论坛北京峰会开幕。习近平出席开幕式并发表题为《携手共命运 同心促发展》的主旨讲话。

繁忙了几天，习主席的高密度、高强度节奏仍在继续……

时间来到9月4日，此次峰会的“重头戏”——圆桌会议终于如期而至。

上午10点，习主席同论坛共同主席国南非总统拉马福萨及其他53个论坛非洲成员代表团团长一起步入会场，围绕着一个“超级圆形桌”坐了下来。

想象一下吧……直径26米的圆桌得有多大？

“今天，我们举行中非领导人圆桌会议，期待各位同事畅所欲言。”习主席一开场就这么说。

没错，非洲客人们不远万里来到中国，中非友好大家庭的领导人难得齐聚一堂，可得深入谈谈、好好聊聊。

嗒……嗒……嗒……墙上的钟表提示时间已到正午，第一阶段的圆桌会议结束。

习主席顾不上休息，匆匆吃过午饭，又和非洲领导人们回到了大圆桌上，开始第二阶段的会议。

根据公开的日程，下午4点45分是习主席和拉马福萨总统、新任论坛非方共同主席国领导人共同会见记者的时间。

如果没猜错的话，下午的圆桌会议应该在这个时间之前能结束吧？

而事实上……

5点……没结束，

5点30分……没结束，

6点……没结束，

6点30分……没结束

7点左右，在峰会新闻中心的大屏幕上，记者们终于看到了习主席。连续忙碌了多天、又密集开了一天的会，他仍面带笑容、精神饱满，全面介绍了此次峰会的成果。

丰硕的成果来之不易，凝聚的是各方共识，更是各方平等相待、坦诚交换意见的结果。下午的圆桌会议虽然“拖堂”很久，却恰恰证明了中国和非洲各国领导人对彼此的尊重——每一方都要有发言的机会，每一方的发言也都有着足足的份量。

记者会结束时已是晚上7点40分许，夜幕早已降临，习主席应该终于能休息了吧？

不，还有两场外事会见在等着他。

7点45分，习主席步入人民大会堂东大厅，与肯尼亚总统肯雅塔亲切握手。

“过去5年，我同总统先生3次会面，两次共同提升中肯关系定位……”忙碌了一天，习主席在会见开场就准确回忆起与肯雅塔此前的交往，情真意切。

气氛融洽、务实高效的会见约进行了半小时。紧接着，8点20分，习主席又会见了一位老朋友——卢旺达总统卡加梅。

今年7月，习主席刚刚对卢旺达成功进行了国事访问。他诚挚地对卡加梅说：“我们在短短一个多月的时间再次见面，是非常非常难得的。”

一天的活动即将结束，此时夜色已深，时针指向晚上10点。从上午10点到晚上10点，习主席整整“连轴转”了12个小时。

峰会已经圆满闭幕，但在接下来的几天，习主席还将分别与20多位非洲国家领导人进行会晤。

“这么多非洲国家领导人踊跃来华参会，让我们切实感受到非洲人民对中国的深厚情谊。”习主席说。

而中国对非洲的深厚情谊，相信他们也一定感受到了。（文字记者：王卓伦 摄影记者：鞠鹏 刘卫兵 姚大伟 李涛 殷博古）