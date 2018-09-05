习近平会见乍得总统代比

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见乍得总统代比。 新华社记者 丁林 摄

新华社北京9月5日电（记者白洁）国家主席习近平5日在人民大会堂会见乍得总统代比。

习近平强调，中非合作论坛北京峰会圆满落幕，感谢总统先生为此作出的重要贡献。近年来，我同总统先生多次会面，达成许多重要共识。中乍双方要乘势而上，以落实中非合作论坛北京峰会共识为契机，拓展合作领域，丰富合作成果。双方要保持高层交往势头，加强各领域各层级往来，继续在涉及彼此核心利益的问题上相互支持。中方愿同乍方推进落实基础设施建设项目，扩大能源勘探开发合作，助力乍得加快工业化进程。中方也愿帮助乍方加强反恐和维和维稳能力建设。

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见乍得总统代比。 新华社记者 李涛 摄

代比表示，祝贺北京峰会圆满成功。我从来没有见过如此多的非方领导人出席峰会，一个会议，大家欢聚一堂，进行兄弟般、朋友式的交流，探讨共同打造中非命运共同体，令人赞叹。这反映出非洲国家信任习近平主席，信任中国，对非中伙伴关系充满期待，充满信心。习近平主席提出的“八大行动”面向未来，真实亲诚。感谢伟大的中国多年来对乍得国家发展的帮助，乍中合作已取得了实实在在的成果。乍得希望借鉴中国的发展经验，也欢迎中国的投资和技术，以不断深化乍中各领域务实合作。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。