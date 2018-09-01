习近平会见尼日利亚总统布哈里

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见尼日利亚总统布哈里。新华社记者 丁林 摄

新华社北京9月5日电（记者白洁）国家主席习近平5日在人民大会堂会见尼日利亚总统布哈里。

习近平强调，在中非双方共同努力下，中非合作论坛北京峰会成功闭幕，中非全面战略合作伙伴关系的内涵进一步充实丰富，成为中非团结合作的一次历史性盛会。尼日利亚是非洲大国，也是中国在非洲重要的合作伙伴，我高度重视中尼关系发展。两国关系正处于历史上最好时期。中方赞赏尼日利亚政府坚持一个中国政策，愿继续同尼方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。中方欢迎尼方参与“一带一路”建设，愿同尼方深化基础设施建设、农业、产能等领域合作，密切人文交流，助力尼日利亚经济社会发展，将中尼合作打造成中非合作的典范。

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见尼日利亚总统布哈里。新华社记者 丁林 摄

布哈里表示，祝贺中方成功举办北京峰会这一历史性盛会。论坛已经成为将为26亿非中人民创造更加光明未来的重要平台。尼日利亚将同论坛成员方一道，落实好北京峰会各项成果。尼方感谢中方为尼日利亚经济社会发展提供的实实在在的支持。正是由于中方的帮助，尼日利亚才拥有了西非第一条城铁—阿布贾城铁。它充分体现了中国技术、中国质量、中国速度。尼方赞赏“一带一路”倡议，认为将为非洲和中国实现互利共赢、共同发展奠定重要基础。尼方愿参与共建。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。