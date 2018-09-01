习近平会见马达加斯加总统埃里

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见马达加斯加总统埃里。 新华社记者 丁林 摄

新华社北京9月5日电（记者白洁）国家主席习近平5日在人民大会堂会见马达加斯加总统埃里。

习近平指出，中马关系正处于历史最好时期，呈现出强劲活力和广阔前景。双方要以落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，推动两国友好合作再上新台阶。中方支持马方维护稳定，发展经济，走适合本国国情的发展道路，愿同马方深化治国理政经验交流，密切各领域合作，为马达加斯加实现经济自主可持续发展提供有力支撑。双方要就气候变化、2030年可持续发展议程、非洲和平和安全等重大国际和地区问题加强沟通和协调，维护两国和发展中国家共同利益。

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见马达加斯加总统埃里。 新华社记者 李涛 摄

埃里表示，祝贺习近平主席成功主持北京峰会。马达加斯加完全支持习主席提出打造更加紧密的中非命运共同体重要倡议和为此提出的各项举措，这为非中深化合作注入更多力量、更大活力。中国以实际行动体现对非洲的支持，这对非洲非常重要。马中关系建立在友谊和相互理解、互利共赢基础之上。马达加斯加愿积极参与共建“一带一路”，做中国对非交往合作的重要门户。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。