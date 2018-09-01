辛识平：中非合作，直抵人心的获得感

新华社北京9月4日电

中非合作，直抵人心的获得感

辛识平

“中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。”习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话，引发广泛共鸣。中非合作的显著成就，扎根于中非人民实实在在的获得感中，这是一份写在大地上更写进人心的暖人答卷。

非洲大陆上，28岁的坦桑尼亚青年奇特马正在中国建设的农场工作，将来，他有望接手这个农场的管理工作；乌干达草根导演伊萨克·纳布瓦纳借助中国援非的“万村通”项目，实现了拍摄功夫电影的梦想；埃塞俄比亚姑娘西姆雷特在亚吉铁路上当上了助理列车长……因为中非合作，越来越多的非洲人找到了梦想的支点。

万里之外，中国的消费者正在网上挑选来自非洲的特色产品，非洲鼓、摩洛哥护发精油、非洲红茶肥皂等纷纷成为“购物车”常客。中国，已连续多年成为非洲最大贸易伙伴。今年前7个月，中国赴非旅游人数与去年同期相比增长超过70%，非洲成为新的“网红避暑胜地”，为国人生活注入新的多彩元素。

中非合作的累累硕果，得益于义利相兼、以义为先的正确义利观。习近平主席说，凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好。放眼非洲，兑现这一承诺的例子不胜枚举。给沿线区域带来发展与繁荣的蒙内铁路，新建的工业园、公路、机场和港口，造福民众的医院、学校和体育场……中国真心实意帮助非洲国家减少贫困、改善民生，推动非洲国家经济发展实现起飞，让合作成果惠及中非人民。昔日殖民者在非洲留下的是一个个矿坑和各种“后遗症”，中非合作带给非洲的，则是基础设施、产业体系和充满希望的未来。

实打实，才能心贴心。中国实实在在助力非洲发展，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车，赢得了非洲各国和人民的信任与支持。人们注意到，此次中非合作论坛北京峰会期间，来自非洲国家的领导人纷纷回怼那些抹黑中非合作的不实之词。

针对一些人鼓噪中国在非洲实行“新殖民主义”、搞“债务陷阱”等说法，博茨瓦纳总统马西西加以驳斥：中国从未对任何非洲国家进行过殖民。塞内加尔总统萨勒直言：非洲国家不会受任何杂音的干扰，将一如既往坚定地同中国相互支持、相互帮助。非洲联盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅表示，非中合作所带来的种种好处是实实在在的，对来非洲投资兴业的各方都有益。“非洲人民都见证了中非合作为非洲带来发展机遇”，面对一些噪音杂音，倾听来自非洲的声音，人们更加坚定了“合作共赢、共同发展”的共识，这是不可撼动的人心所向、大势所趋。

如今在非洲，不少恋爱中或准备结婚的非洲小伙都会送给意中人一部传音手机。出品这一“恋爱神器”的传音公司，目前在38个非洲国家设有分支，当地员工人数超过1万，员工本地化率在90%以上。“一起走，才能赢”，张贴于中国企业在埃塞俄比亚工厂的一句标语，何尝不是中非互利共赢的生动写照？

在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出的“八大行动”，被媒体称为中非合作的“升级版”。携手共命运，同心促发展，中非合作会有更加精彩的故事，让26亿人民有更加丰厚的获得感。

编辑：肖磊涛