现在，越来越多的人加入到垃圾分类行动当中啦，

但是，你扔出去的垃圾分对了吗？

小编今天就给你讲讲，

那些垃圾分类中的误区，

看看你有没有中过招？

误区一：厕纸也是纸，可以回收

可回收的废纸主要包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等（污染严重的纸除外）。在一般的认知中，厕纸属于纸张，是可回收的。但实际上，厕纸遇水即溶，不算可回收的“纸张”。类似的还有餐巾纸、厨房用纸等，也不可回收，都属于“干垃圾”。

误区二：干的纸尿裤是干垃圾，湿的是湿垃圾

不论纸尿裤湿不湿，纸尿裤都是干垃圾！因为干垃圾、湿垃圾并不是根据含水量来区分的，湿垃圾是指日常生活产生的容易腐烂的生物质废弃物，干垃圾是指除有害垃圾、可回收物、湿垃圾以外的其他废弃物。类似的还有餐巾纸、湿纸巾、卫生间用纸等。

误区三：大骨头从厨房来，属于湿垃圾

事实上，大骨头因为“难腐蚀”且“质地坚硬不易粉碎易损坏湿垃圾末端处理设备”而被列入“干垃圾”，类似的还有榴莲壳、椰子壳等，但鸡骨、鱼骨、玉米棒、苹果核等较软 “易腐蚀”，属于“湿垃圾”。

误区四：将湿垃圾装袋子后，直接扔进垃圾桶

常用的塑料袋，即使是可以降解的，也远比湿垃圾更难腐蚀。此外装过湿垃圾的塑料袋沾有各类污迹，因此正确做法是先破袋，将湿垃圾倒入“湿垃圾”桶中，再把袋子扔进“干垃圾”桶中。

误区五：饮料没喝完，塑料饮料瓶直接投入可回收垃圾桶

不可以！塑料饮料瓶里剩下的液体，属于纯流质的食物垃圾，应先将液体直接倒进下水口，再将塑料饮料瓶冲洗干净后压扁，投放到“可回收物”垃圾桶中。这样既可以减少环卫工人的工作量，又可以压缩塑料瓶的体积，方便运输。类似的还有装可乐的易拉罐、装牛奶的利乐包装等。

误区六：过期食品连带包装物一起丢进垃圾桶

过期食品，比如一包受潮过期的瓜子，连带包装物一起丢进垃圾桶？这样做显然不妥！因为瓜子容易腐烂，属于湿垃圾，而包装物（如塑料包装袋），属于干垃圾，所以正确做法是将瓜子投放到湿垃圾的收集容器，塑料包装袋投放到干垃圾的收集容器中。

误区七：玻璃瓶收破烂的都不要，扔进干垃圾桶

玻璃瓶属于“可回收物”，可是因为它们个头大、分量重、回收利润低，就连收破烂的都嫌弃！收破烂的不收，那我们就只能把他们扔进“干垃圾”桶吗？不！正确的做法是投放到小区公共区域设置的可回收物收集容器，如果小区有开展两网融合服务站点，还可以将可回收物交投到这里，由保洁员分拣后纳入废品回收系统。

（稿件来源：绿色上海）