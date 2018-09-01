携手打造更加紧密的中非命运共同体

习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，深情回顾中非友好交往历史，深刻指出中非走出了一条特色鲜明的合作共赢之路，倡议携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体。非洲各界人士热议北京峰会提出的合作新举措新方案，期待北京峰会绘就的蓝图为非中合作带来更加灿烂的未来，为非中人民带来更多实惠。

“非中合作正走在一条互利共赢的正确道路上”

“我们要为非中‘八大行动’热烈喝彩。”塞内加尔中国问题专家阿达玛·盖伊认为，“八大行动”和中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的“十大合作计划”关系密切，更具有针对性、普惠性、完整性，为共筑更加紧密的中非命运共同体指明了具体路径。“八大行动”契合非洲的发展战略，目标明确，体现一个“实”字。

安哥拉天主教大学科学研究中心副教授弗朗西斯科·保罗表示，习近平主席宣布的新举措清楚表明中国致力于帮助非洲发展。“八大行动”能促进非洲基础设施建设，推动非洲工业化进程并创造更多就业岗位。3年来，非洲的公路、港口、铁路等基础设施联通有了显著改善，非中之间的贸易往来更加顺畅，在“八大行动”指引下，非中合作将更上一层楼。

“非中合作正走在一条互利共赢的正确道路上。”毛里求斯前艺术与文化部长曾繁兴认为，非中合作建立在相互尊重和真正友谊的基础之上，这一基础对和平与繁荣至关重要。

南部非洲研究与文献中心研究员塔纳卡·齐扎说，“‘八大行动’对非洲发展至关重要，有助于非洲解决现在面临的各种挑战。这也再次表明，中国顺应经济全球化大趋势，愿与各国共谋发展，特别是愿与非洲并肩前行。”

南非国际事务研究所高级研究员库布斯·范施塔登表示，习近平主席提出的这些新举措延续了中国在非洲的一贯政策，继续注重基础设施建设并促进非洲的工业化。他说，习近平主席提出的“八大行动”符合非洲自身的发展计划，有助于非洲大陆内部的互联互通和贸易。

加纳能源部副部长威廉·奥武拉库·艾杜说，加纳正与中国能源、通信及电力企业洽谈相关合作，“八大行动”中提到的设施联通行动为这些合作的进展注入了动力。他期盼更多中国投资及加中合作项目将“中国制造”和“中国创造”带到加纳。“我们张开双臂欢迎中国企业来加纳。”

津巴布韦《先驱报》报道认为，中非合作论坛北京峰会为非中合作设置了新路径。非中双方将增进传统友谊，进一步加强务实合作，为非中人民带来实实在在的好处。

“中非合作论坛不是‘清谈馆’，成立18年来已成为非中团结合作的品牌。”乌干达专栏作家奥贾戈莱说，中方宣布的加强非中合作新举措将助推非洲大陆经济增长，相信未来3年非中合作将更加全面广泛，水平将提升至新高度。

“非中合作不仅双赢而且有益于世界”

习近平主席指出，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

“‘共筑更加紧密的中非命运共同体’这一主张充满睿智。”盖伊认为，中国对非合作坚持开放包容、兼收并蓄，得到非洲领导人热烈回应，“非中合作不仅双赢而且有益于世界”。

世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉表示，中非命运共同体强调“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”，这些理念其实也适用于世界更大范围、更多领域。构建更加紧密的中非命运共同体，将为世界和平稳定与发展繁荣积蓄更多正能量。

曾繁兴往来非洲多国，真切感受到非洲人民的生活在中国的帮助下得到极大改善，他们真诚欢迎和支持非中合作。中非合作论坛北京峰会上，中国又提出了中非合作新的路线图，这不仅有利于构建更加紧密的中非命运共同体，更将为构建人类命运共同体作出新贡献。

齐扎表示，中国把“一带一路”建设同落实非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，这充分证明，中国并不寻求将其发展议程强加于非洲国家。中国提出的“五不”更凸显了对非洲国家的尊重。

“非洲潜力巨大，非洲充满希望！”乌干达《新愿景报》报道说，中非合作论坛北京峰会向非洲发展投出信任票。中国在支持非洲发展时，寻求的是让双方发挥彼此优势，而不是干涉非洲事务，主张的是多予少取、先予后取、只予不取。中非合作论坛北京峰会擘画出一个全面繁荣与和平的非洲未来，我们欢迎中非合作论坛北京峰会的各项决议，这些决议将对非洲产生积极而持久的影响。

“助力非洲培育自主发展能力”

从培养青年农业科研领军人才，到向非洲青年提供职业技能培训，再到设立中非创新合作中心、邀请非洲青年来华交流……中非“八大行动”中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年。这让非洲各界人士深受感动，对非洲的未来充满希望。

“这说明非中合作着眼未来，是真诚的。”保罗认为，教育是发展的关键，受过教育的年轻人是一个国家繁荣与发展的保证。当前非洲人口整体很年轻，良好的教育有利于非洲用好这一人力资源。“我相信非洲青年与中国青年的合作将为非中合作提供源源不断的动力。”

乌干达高等教育国务部长约翰·穆因戈不久前刚送69名获得中国政府奖学金的乌干达青年赴华留学。他感谢中国长期以来在教育和人才培养方面给予非洲的支持。“青年代表着非洲的未来。我希望这些学生认真学习中国的先进知识和中国人民吃苦耐劳的优秀品质，回国后为乌干达的发展贡献力量。”

“中国提出的举措很实在。”利比里亚企业家穆罕穆德·莱萨那·桑诺伊曾在中国留学8年，目前在利比里亚创立了自己的留学咨询公司。“我在中国接受了很好的教育，这让我有勇气、也有经验回利比里亚创业。希望更多年轻人到中国深造，助力非洲培育自主发展能力，也为非中美好未来积蓄力量。”

（本报约翰内斯堡9月4日电）