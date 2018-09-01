北京峰会为新时代中非关系蓄积起强大动能，吹响了中非人民追求共同发展振兴伟大梦想的号角

这是属于中非人民的历史性时刻，这是共同描绘中非合作未来蓝图的重要里程碑。9月3日至4日，2018年中非合作论坛北京峰会举行。中非领导人围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”主题，凝聚合作共识，对接发展战略，再次唱响中非合作共赢、共同发展主旋律。

世界处于百年未有之大变局，不稳定性不确定性增加。在这样的历史关头，更加紧密的中非命运共同体如何构建，中非合作共赢、共同发展之路如何拓展，中非如何才能在全球治理中发挥更大作用？北京峰会给出了明确答案。

习近平主席在峰会开幕式上发表主旨讲话，强调中非要携起手来，共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，重点实施好产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”，赢得与会非方领导人一致赞同。峰会通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》，为中非关系发展指明了方向。中非双方共同决定把中非共建“一带一路”、非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略紧密结合起来，为非洲发展振兴提供更多机遇和有效平台，为中非合作提供不竭动力和更大空间。

“我们欢迎习主席刚刚宣布的新举措，这些将对非洲大陆的和平稳定发展产生积极影响，感谢您！”“中国同非洲的合作给非洲带来了巨大变化，也改变了非洲在世界上的地位”“我们要共同努力，打造人类命运共同体”……会场内，与会各方领导人如此表达对中国携手非洲共同发展的敬意。

“中国正在北京峰会上做所有正确的事情”“中非合作在许多领域促进了非洲的发展”“我们的未来一片光明”……会场外，非洲国家媒体如此畅想中非合作的美好未来。

北京峰会进一步深化了中非团结合作。中国与53个非洲国家和非盟委员会领导人共聚北京，这是中非大家庭前所未有的大团圆。双方就推进中非关系、深化各领域合作、构建更加紧密的中非命运共同体、共建“一带一路”以及共同关心的国际和地区问题发表看法，达成广泛共识，进一步筑牢了中非关系政治基础，拉紧了中非人民感情纽带，充实了中非合作时代内涵。中非合作的蓬勃发展，必将进一步提振非洲人民、国际社会对非洲发展前途的信心，带动国际合作伙伴倍加重视非洲，加大对非洲投入和合作。

北京峰会进一步彰显了中非在国际重大问题上的作用和担当。中非决心加强沟通和协作，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，共同维护彼此核心利益和发展中国家整体利益。双方决心构建更加紧密的中非命运共同体，这是推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系的具体实践，必将为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。正如与会的联合国秘书长古特雷斯所指出：“中非合作有利于和平安全，有利于打造人类命运共同体。”

北京峰会进一步体现了中国在发展对非关系中的光明磊落。长期以来，一些西方舆论在看待中非合作时总有一种酸葡萄心理，不时质疑和抹黑中非合作。习近平主席在北京峰会开幕式上明确提出中国发展对非关系的“五不”原则——不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。习近平主席明确表示中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”，体现出中国发展对外关系中真正的“义”和大国担当。孰浊孰清，孰高孰下，不辩自明。任何人试图阻挡中非人民振兴的步伐，以想象和臆测否定中非合作的显著成就，企图阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动，都是徒劳的。

作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中国和非洲加强团结合作、共同发展，顺应时代潮流和历史大势。北京峰会为新时代中非关系蓄积起强大动能，吹响了中非人民追求共同发展振兴伟大梦想的号角。乘着2018年中非合作论坛北京峰会的东风，中非命运共同体更具生机活力，中非关系前景更加宽广