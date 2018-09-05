“习主席主持中非合作论坛北京峰会”漫评③：中非关系迎来历史新高度

9月4日，中非合作论坛北京峰会在完成各项议程后圆满落幕。国家主席习近平主持本届峰会圆桌会议第一阶段会议，主持通过了北京宣言和北京行动计划，并同论坛前任共同主席国和新任共同主席国元首共同会见记者。本次峰会成果丰硕，全面绘制了新时期中非合作共赢、共同发展的宏伟新蓝图，向世界传递了中非携手并进的强烈信号，将中非关系推向全新的历史高度。

站在新高度，中非务实合作力度将进一步加强。峰会提出加强战略对接和政策协调，将中非共建“一带一路”同非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程紧密对接，为双方合作注入强劲动力。峰会提出未来3年和今后一段时间重点实施的“八大行动”，既着力当下，又放眼未来，为中非携手擎画新的路线图，支撑起新时期中非合作的四梁八柱，必将引领中非合作向更高质量发展。

站在新高度，北京峰会赋予中非命运共同体更丰富的维度和内涵，树立了南南合作新的时代丰碑。18年弹指一挥间，中非合作论坛不断拓展壮大，而今从北京蓄力再出发。责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生，中非团结合作的新征程就此开启，中非全面战略合作伙伴关系获得源源不断推进力。“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”以北京峰会为新起点，26亿多中非人民的智慧与力量汇聚在一起，同解和平与发展的时代命题，共筑更加紧密的中非命运共同体，中非友好的大厦必将越筑越高、越筑越牢，中非友谊的明天必将更加灿烂辉煌。（作者系中国现代国际关系研究院世界经济研究所张茂荣 漫画作者迟颖）