习近平同刚果共和国总统萨苏举行会谈

两国元首一致同意

以更大力度和更实举措 推动中刚关系发展

新华社北京9月5日电（记者白洁）国家主席习近平5日在人民大会堂同刚果共和国总统萨苏举行会谈。

习近平指出，感谢总统先生和刚果共和国政府为中非合作论坛北京峰会成功举行所作的贡献。当前，中刚关系正处于历史最好阶段。中方视刚果共和国为“全天候”朋友，愿同刚方进一步巩固深化政治互信，扩大高层及各层次交往，加强治国理政经验交流，强化政策、理念和战略沟通，牢牢把握中刚关系的正确方向，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续坚定相互支持，不断深化中刚全面战略合作伙伴关系的内涵。双方还要在全球性重要议题上加强协调配合，推动全球治理体系和国际秩序朝着更加公正合理方向发展。中方坚定不移推进双方互利合作，欢迎刚方积极参与“一带一路”建设，推动两国各领域交流合作取得更加丰硕成果。

萨苏表示，如此众多的非洲领导人出席中非合作论坛北京峰会，体现出非洲国家对非中关系的高度重视。刚方完全支持峰会通过的北京宣言和北京行动计划。刚方感谢中方长期以来的宝贵帮助，高度评价习近平主席提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，赞赏习主席提出的“八大行动”，愿将本国发展战略同“一带一路”倡议对接，加快各自发展。刚中友谊牢不可破，刚方不会受国际上那些关于非中关系杂音的干扰，将坚定致力于深化刚中、非中全面战略合作伙伴关系。

会谈后，两国元首还共同见证了双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为萨苏举行欢迎仪式。丁薛祥、杨洁篪、曹建明、王毅、夏宝龙、何立峰等参加。