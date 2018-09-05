习近平会见几内亚比绍总统瓦斯

新华社北京9月5日电（记者孙奕）国家主席习近平5日在人民大会堂会见几内亚比绍总统瓦斯。

习近平指出，感谢瓦斯总统为中非合作论坛北京峰会成功举行所作贡献，我高度评价总统先生在峰会上关于加强中非合作、携手共建“一带一路”的积极表态。

习近平强调，早在几内亚比绍争取国家独立和民族解放时期，中几比两国人民就结下了深厚友谊。中方很高兴看到，近期几内亚比绍局势出现积极进展，我们真诚祝愿几内亚比绍人民携手共建美好家园。中方赞赏几比方坚定奉行一个中国政策，坚定支持几比人民探索符合本国国情的发展道路，一贯尊重几内亚比绍人民的自主选择。中方愿同几比方继续相互支持，深化农业、卫生医疗等领域合作，用好中非合作论坛和中葡合作论坛两个平台，将两国友好转化为更多合作成果。

习近平指出，共建“一带一路”为中国地方，特别是中西部省市加强对外交往创造了新的机遇，我们鼓励他们同几内亚比绍等国加强交往合作。

瓦斯表示，感谢中方长期以来给予的宝贵支持。我这次访华去了地方。在湖南，我向袁隆平院士学习水稻种植技术，中国正在帮助几内亚比绍实现粮食自给自足。我还去了重庆，这是时隔14年再次访问这个城市。我发现重庆又取得了新的巨大发展。我十分钦佩中国的发展成就，多么希望我的国家能像中国一样发展。几比方愿借鉴中国治国理政、减贫方面的经验，以这次北京峰会为契机，积极参与共建“一带一路”，拓展同中国的合作。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。