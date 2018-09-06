“95后”小迷妹的疯狂8月

晨报见习记者 荣思嘉

希尔顿、香格里拉、W酒店……尽管还是一名在校大学生，但“追星族”阿莫（化名）8月份已经将上海的高星级酒店住了个遍。

要问原因，阿莫只有一个，就是每晚要和偶像朱一龙住的一模一样，“每天住一样一个是方便，晚上‘狗’（指蹲守明星）完就可以直接回房间睡觉，而且保安也不能赶我。另外和‘哥哥’住同款酒店会有种特别不一样的感觉，就是开心”——在阿莫的圈里，偶像朱一龙被亲切地叫作“哥哥”。

阿莫迷上“哥哥”很偶然。今年 6月还在北京上学的她，无意间看了网剧 《镇魂》。之后她就彻彻底底地迷上了其中的主演朱一龙，不仅将《镇魂》翻来覆去看了好几遍，还把手机、电脑的屏保都设成了朱一龙的照片。而在得到“哥哥”8月份要在上海拍戏的消息后，整个暑假阿莫是学校也不呆、家也不回，三天两头就往上海奔。

除了混各种群外，阿莫还有一个重要的途径——“追星黄牛”大白哥，能追到朱一龙的行踪，这当然需要花钱，“买拍戏的地址要40元，包大白哥的车追‘哥哥’一天要花150元，多的时候我一天要花掉好几千。”说这些的时候，阿莫满脸的不在乎。

上个周日，得知“哥哥”要在武康路一间咖啡店拍广告，阿莫早早赶了过去。此时店门外已经聚集了七八十个“哥哥”的粉丝。但即便在这么多人中，阿莫也十分突出，不仅仅是因为她染成粉色的头发，更重要的是她全副武装的行头和冲锋陷阵的势头。一会儿突破安保人员的限制，冲到咖啡店门前狂摁快门；一会儿从包里掏出定焦镜头，拆镜头、换镜头、放镜头……阿莫说，为了追星，她在装备上至少花了好几万。

其实阿莫的类似行为已经是 “饭圈”人人喊打的 “私生行为”，阿莫自己也调侃，“哥哥”的粉丝好多想“杀了她祭天”，但她并不赞同其他人的这种想法。

粉丝群里放出消息说，“哥哥”晚上要连夜出发到无锡排练节目。阿莫知道后立刻拉上三个好友去找大白哥谈价钱。但其实她们早上已经在酒店办好了续住，且一晚的房价差不多要 2000元，“酒店只能不要了呗，早上也没想到我们要去无锡呀！”

更没想到的是，阿莫要谈的价钱被大白哥以“不合算”的理由拒绝了。“我不缺钱，我也不嫌你开价贵，你就开价吧，多少钱我也得跟！”阿莫对大白哥说。

最终，阿莫和三个朋友以2000元的价格和大白哥成交，晚上九点十七分，阿莫踏上了前往无锡的路，这夜，她的追星之路还未完……