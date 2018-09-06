首届中国国际进口博览会倒计时60天 最关心的问题吉祥物“进宝”讲给你听-普通观众可预约参观， 进博会让“买全球”更方便

晨报记者 谢 竲

在首届中国国际进口博览会开幕倒计时100天的时候，吉祥物“进宝”正式对外公布，手持四叶草、“萌萌哒”的大熊猫“进宝”立刻收获一片好评。

其实，除了代表了中国“国宝”大熊猫，和代表了上海国家会展中心和幸福、幸运的“四叶草”，“进宝”的形象还有很多讲究的细节，比如脖子上绣着进口博览会标识的蓝黄色围巾，其中黄色就了代表 “丝绸之路经济带”，蓝色则代表“21世纪海上丝绸之路”，体现了进口博览会与“一带一路”倡议的紧密联系。“进宝”之所以命名，既有“进口博览会之宝”的涵义，也是“进博”的谐音，还暗含着“招财进宝”的吉祥寓意。

在开幕倒计时60天之际，就让寓意深远又“颜值”在线的“进宝”来给大家介绍一下进口博览会。什么时候开幕、现场到底会有什么、普通市民能不能去参观……你最关心的问题，这里全都有。

1.

新闻晨报：进宝，先来个最简单的问题，首届进口博览会将于何时、何地举行呀？

进宝：首届中国国际进口博览会将于2018年11月5日-10日，在国家会展中心（上海）举行。

2.

新闻晨报：给我们秀一下会徽吧，这个设计有什么寓意吗？

进宝：进口博览会的标识由中间的地球、外侧的浅蓝色圆环、进口博览会中英文名称和英文缩写（CIIE）等部分组成。

图标中间为地球，寓意进口博览会的广泛性、多样性和包容性，代表中国致力于将进口博览会打造成为世界各国展示国家形象、开展国际贸易的开放型合作平台；

地球上的绿色中国，体现了“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，表示进口博览会紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享的新理念，着力打造一流绿色展会。

图标外侧为浅蓝色圆环，体现了中国海纳百川的自信与豪迈，寓意着与世界各国紧密的团结合作，彰显了我们支持经济全球化的实际行动。

图标中进口博览会的英文简称“CIIE（China International Import Expo)”,中间两个字母“II”形似一扇打开的大门，寓意进口博览会是世界连通中国之门、国际经贸合作之门、世界人民友谊之门，字体颜色选取中国红，象征着中国热情好客，欢迎世界宾朋。

3.

新闻晨报：进口博览会的主题口号是什么？

进宝：进口博览会的主题口号是“新时代，共享未来”（New Era，Shared Fu tu re）。主题口号秉承“一带一路”建设共商、共建、共享的原则和精神，彰显了进口博览会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打造全球包容、开放合作、互惠发展的新型国际公共平台，让世界共享“新时代”中国发展成果，为建设开放型世界经济、推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展贡献中国力量。

4.

新闻晨报：今年一直收到关于进口博览会的新闻、消息，能给大家介绍一下为什么要举办进口博览会吗？

进宝：中国国际进口博览会是2018年中国“四大主场外交”的压轴之作，以引消费、促发展、优保障的担当，以自持贸易自由化、主动向世界开放市场的重大举措，将为各方进入中国市场搭建新的平台。既表明中国主动开放市场的真诚意愿，也为各国开展国际贸易提供公共平台，同时还将打造推动全球包容互惠发展的公共产品，当然啦，举办进口博览会，通过合理扩大高品质的消费品和服务进口，有利于促进综合国力提升和产业转型升级，也有利于满足中国消费者多样化的消费需求。

进口博览会是迄今第一个以进口为主题的国家级博览会，在国际贸易发展史上是一大创举，在当今世界贸易促进领域也是独一无二的！

5.

新闻晨报：棒棒哒！进口博览会上到底会有些啥呢？

进宝：进口博览会分为国家展、企业展和虹桥国际贸易论坛三大部分。

进口博览局副局长、国家会展中心董事长孙成海曾经这样形容进口博览会：中国国际进口博览会中的国家展可以被理解成一个小型的“世博会”，企业商业展是进口型的“广交会”，而虹桥国际贸易论坛则是近似一个全球贸易领域的“博鳌论坛”。

6.

新闻晨报：这样就清楚啦！那给我们介绍一下这三大板块吧，先说国家展，是不是跟世博会时候的国家馆差不多啊？

进宝：国家展总面积约为3万平方米，已经有80个国家和地区确认参展，展示贸易投资领域的有关情况，包括货物贸易、服务贸易、产业状况、投资旅游，以及各国有特色的产品。需要注意的是，现场只展示不成交。

这也是和世博会非常相似的区域，想必参加过2010年上海世博会的小伙伴们应该稍许有些概念，不过，暂时国家展还没有非常详细的信息透露，先不要着急，相信马上会给大家一个大惊喜的。

7.

新闻晨报：那企业展呢？哪些展区、展位最好逛呀？

进宝：企业展一共分为 7大展区，在最近几个月里，各路采购商、参展商已经在陆续举行的展区对接会上提前“接头”啦，除了合作意向的正式、初步确定，将在11月亮相进口博览会现场的展品也慢慢浮出水面。虽然部分企业的参展展品还在“保密”或精挑细选的阶段，不过已经“剧透”了的就足够惊喜啦。大家可以看看对哪些产品感兴趣，可以去现场“买买买”哦。

服饰及日用品展区

这可能是覆盖类别最广的展区啦，包括服装、家居用品、礼品、珠宝首饰、家具、美容美发护理产品、鞋、智能家电、生活科技、健康运动产品等多领域的品牌、企业、产品全都在这里“开大会”。

现场可以亲眼目睹、体验的特色产品包括可进行场景控制的智能开关、可调节氛围的智能照明解决方案、可实现“一熨成型、即熨即穿”的智能连接熨烫系统、还有来自澳大利亚的羊驼毛饰品，甚至由Jimm y Choo设计、价值3000万人民币的“鞋王”也将亲临现场，届时这大概会是最“blingbling”的展位之一。

消费电子及家电展区

这个展区汇集了移动设备、智能家居、智能家电、虚拟现实与增强现实、电子游戏、健康运动产品、音频产品、视频与高清设备、生活科技、显示技术、在线与家庭娱乐、产品与系统解决方案等。除了对应的采购商，估计这里会是很多年轻人的最爱。

举几个例子吧，展会现场，德国知名Lafer品牌及系列产品，M iradu r系列防刮伤面板炉具、可连接W iFi的智能炉具以及一款智能烹饪机都将一一登场，期待“快乐厨房”的理念能够给“做饭党”一些新的灵感。

食品及农产品展区

该展区总展览面积约6万平方米，被划分为综合食品、休闲食品、乳制品、饮料及酒类、农产品、国家展团等区域，听着就很想流口水啊，绝对是“吃货”的天堂。

日本的小零食，新西兰的牛排、雪花牛肉，法国的顶级酵母，连宠物宝宝们的“口粮”也不会缺席。来自奥地利的珍得巧克力还打算在现场进行“手工互动”，让每个小伙伴都能体验一把巧克力的DIY。

智能及高端装备展区

该展区总展览面积约3.3万平方米，共有160多家企业参展，其中汇集了诸多世界500强、行业细分龙头企业。

乍看之下是个比较高端、离人们生活比较远的一个展区？不，其实值得一逛的“打卡”点可多了，比如这里很多展品“吨位”都十分惊人，整个进口博览会现场最大的展品——来自德国瓦德里希科堡机床有限责任公司的“金牛座”龙门铣床就在这里。这个“大家伙”高约8米，总重可达200吨，占地面积约200平方米，不得不被分装在29个集装箱运抵上海。

现场还会有三架直升机“排排坐”哦，不是模型，是不是超给力！

医疗器械及医药保健展区

该展区吸引了来自全球51个国家和地区的近300家企业参展，展区细分为药品、医疗器械、保健品、医疗美容等区域。可以说，11月，这里将是全球最新医疗器械和诊疗手段集体亮相的大舞台。

比如只有硬币大小的心脏起搏器，重量仅2克，比传统起搏器小90%；全球首台婴儿专用核磁共振仪的亚洲首展也被放在了这里，精度更高的同时也对体型、重量进行了控制，更方便在新生儿重症监护室里使用；而来自日本的氢气机可以直接将水裂解为氢气和氧气，未来还能直接进家庭，用于治疗环境因素引起的呼吸类急性炎症、鼻炎等。

汽车展区

该展区共有来自17个国家和地区的约70家企业参展，其中超过30家是世界500强和行业龙头企业，整个展区面积近3万平方米。说是“四叶草”内举办的另一场“车展”着实不为过，品牌汽车、摩托车、汽车零部件，甚至自动驾驶技术、氢燃料电池技术等一一登场。比如说，特斯拉就将带M odel S、M odel X、M odel 3前来参展，斯洛伐克的AeroM obil公司竟然带来了“会飞的汽车”，还有“开着车乘地铁”——小伙伴们花3万块钱买个“车厢”，就可以依托整个系统方案中的一个个“托盘”完成出行，“脑洞”很给力吧！

服务贸易展区

上述6个展区展出的都是“有形”的实物展品，而服务贸易展区展出的则主要是新兴技术、服务外包、文化教育、创意设计、旅游服务、物流服务和综合服务等七大类“无形展品”。该展区内共将汇集90个国家和地区的450余家国外服务贸易领军企业参展，其中世界500强企业16家，整个展区面积3万平方米。

虽然看不见、摸不着，但其实这些“无形展品”也始终贯穿于我们的生活中。就拿检验检疫领域来说，我们买的进口红酒、食品到底靠不靠谱，有没有“浑水摸鱼”的？就必须靠专业的技术手段核实验证，用检测数据“说话”。而该领域内最前沿研究成果就将在进口博览会上进行展示，如何将“无形”化为“可视”，让非专业观众也能领略到精华，值得期待一下。

8.

新闻晨报：再来说说最后一部分吧，虹桥国际贸易论坛上会讨论些啥？

进宝：虹桥国际贸易论坛近似一个全球贸易领域的“博鳌论坛”，将紧扣当前国际国内经贸发展的新趋势和新变化，体现开放发展新理念，着眼于推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化和构建开放型世界经济，促进全球贸易增长。

届时，有关国家政要和国际组织负责人、全球商界领袖、知名专家学者将齐聚上海，共同探讨实现经济全球化、贸易投资自由化便利化的新路径，就国际经贸发展新趋势、新变化、新动向展开精彩纷呈的思维交锋，为新时期国际经贸发展建言献策。

9.

新闻晨报：到底哪些人能参加进口博览会啊，普通市民、消费者能去吗？

进宝：当然可以啦，专业观众可以通过加入交易团的方式参展，而普通观众必须经过预约并通过审核，未经预约审核肯定是不行的。其中，具体预约方式还没有正式公布，大家先耐心等待一下。

10.

新闻晨报：除了现场观展，进口博览会和我们普通市民、消费者还有其他联系吗？毕竟6天的时间并不算长。

进宝：这个问题是小伙伴最关心的问题之一了。其实，除了到时候可以现场参展、观展，进口博览会对普通消费者而言，未来会带来商品、消费品价格的降低。

无论是通过进口博览会现场，还是“6天+365天”平台，采购商能够实现直接和供应商的对接，很多销售的中间环节有望大大减少，海外产品进入中国的成本也会相应降低，小伙伴们“买全球”会更方便，价格也会更低廉。

11.

新闻晨报：“6天+365天”平台是什么呢？

进宝：这个还是要给大家介绍一下！2018年4月18日，首届中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台正式成立，这个为进口博览会量身定做的配套服务平台其实是为期6天的进口博览会的线上版、延伸版、效应放大版，包含了线上展示、交易促进、专业进口服务三大主要功能。

大家可能一直会听到“永不落幕的进口博览会”的说法，其实就是依托于“6天 +365天”一站式交易服务平台来实现的。待11月10日展会告一段落后，进口博览会的展览内容将被直接“搬”到线上平台，继续进行包括展馆、展品、参展企业的展示，同时平台也会为客商、参展展品进入中国市场提供精准化、专业化的交易促进服务。