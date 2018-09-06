起底粉丝追星操盘手-他们卖跟踪服务、行踪信息、临演名额……还有明星找他们“炒作”

见习记者 荣思嘉

周日早上6点半，艾如（化名）家的闹钟准时响起，这个6岁孩子的妈妈，在周末早起不是为孩子做早餐，而是为了在9点半前准时抵达虹桥某酒店开始一天的“追星行程”。

艾如嘴里的“哥哥”是时下最为炙手可热的男偶像朱一龙。而艾如所谓的“亲眼看‘哥哥’”则是通过一个叫做“大白哥”的专业追星黄牛和他的团队来实现的。她在大白哥处购买过“跟车服务”，也去机场送过机，还曾花钱让大白哥帮她“搞进”剧组当临演。

小可和艾如一样，周六晚上她通过微信在大白哥那里订购了周日全天的“跟车服务”，付款后，大白哥把她拉进了一个微信群，在群里通知了第二天集合的地点和时间。除了小可和艾如，群里的其他人也都是朱一龙的“迷妹”，直到凌晨两点半陆陆续续“集结”了近13人。

相较于小可和艾如，周日那天也来追星的阿莫则更加不简单。她家在安徽上学又在北京，可偏偏自己的“哥哥”总在上海拍戏。正值暑假，本就爱好追星的阿莫更是“撒开了欢”，家也不回，带着一个行李箱，陪着“哥哥”在上海“安营扎寨”。每天都是“哥哥”住哪儿，她就住哪儿，希尔顿、香格里拉、W酒店……上海的高级酒店她住了个遍，每天仅仅是住宿就得花掉她上千元。

不管是艾如、小可还是阿莫，她们的追星活动都离不开一个关键人物，或者说是关键团队——大白哥和他的团队。

“哪个明星火，我就去留意航班、通告”

大白哥他们的工作，简单概括就是“追星黄牛”。干这行的8年间，他们是谁红就追谁，谁粉丝多就跟谁，谁流量高就盯谁……不管是日韩“爱豆”还是国内流量明星，他们都“追”。

他们开展的一般业务就是接机送机、全天跟车，收费在100-150元之间不等，如果有别的需求，比如跨省去剧组、进剧组当临演、看商演当观众等，追星族们也可以和他们商量，价格不一。每天，大白哥和他的团队会提前打探好明星的行程，在微博和微信上发出，然后接受“粉丝们”的“预定”，并对付了款的客人公布集合的时间和地点。

这追星说起来容易，但是其中大有一番学问。大白哥究竟是怎样获取明星的各种信息呢?

大白哥团队的信源主要有几种——

一是来自剧组的资源。“一个剧组人很多，认识几个不是难事，而且我们也不要求剧组里的人干很难的事，就是要他们提供艺人每天的通告单。”大白哥说道，通过艺人的通告单，他们就能确定艺人当天工作地点和时间，同时依照经验推算出艺人要出入酒店的时间。

二是大白哥和之前购买“追星服务”的客人形成了一种资源互换的信息网络。这些客人一方面是大白哥鉴定艺人热度和流量的“标尺”，“我工作忙不看电视的，妹子们会来跟我说最近哪个明星‘火’，让我去留意他们的航班、通告”。另一方面，客人自己偶遇明星、意外得知的明星信息也会汇总到大白哥处。

大白哥还透露，也有明星为了“炒作”自己找上门来和他“谈合作”的。有的提出互换资源——大白哥帮忙放出艺人的信息，给“粉丝”提供追星之便，而艺人团队又给大白哥提供一些他需要的信息；有的则是希望借助大白哥的团队提高曝光度——让大白哥在社交媒体上多“点名”，多说些“好话”。“经常有团队来找我的，但是说实话，有的人真的不火，我再放他的消息也没人来追。”

在大白哥看来，他们“黄牛”和明星的关系其实就是“共生”——火的人 “黄牛”去“追”，越追越有流量；不火的人没有流量了，“黄牛”也就不会去追了。“有的时候我带妹子们去剧组探班，对于拍的这个戏本身就是一种宣传。我们去追得多了，大家自然会觉得这个明星是有流量的，给到他的戏也会越来越多，他戏多了，我们去看的天数也能多了。说白了，其实这是一种互利互惠。”

“小姑娘的钱更好赚”

大白哥刚来上海的时候也干过很多的别的行业，干追星“黄牛”这一行之前，他本来是做包车司机的。8年前的一天，一群追星族找他包车，没有目的地，就是让他跟着明星的保姆车跟一天。后来又陆陆续续找来了好几批追星族，也都是让他开车跟着明星的行程的。生意找上门来，大白哥一合计，这确实是个商机。自此，他便走上了“职业追星族”的路。

“说白了，就是小姑娘的钱肯定更好赚啊！”说起“入行”的原因，大白哥直言不讳地说道。“我做这一行其实就是为了赚钱，这个社会你做教师也是赚钱，做律师也是赚钱，我们赚的是粉丝经济的钱。”

一开始的时候，大白哥的队伍还比较小，车子只有一两辆，合作伙伴也只是他老家来的两个亲戚。从业8年后，他“招兵买马”组建了一个8人团队，车子也增加到了8辆之多，有一般“标配”的12座面包车也有专门面向“高端”客户的商务车。“做这行就是慢慢认识了一些开车的或者干黄牛的，大家后来就一起拼着做。”大白哥说。

网上有传言称，大白哥就是靠着“追星”发家致富的，房子车子一应俱全。对于收入，大白哥不愿透露过多，只是说“不方便讲”。但稍微帮他算笔账，就能看出这份工作确实收入颇高：周六一天，购买大白哥“全天跟车服务”的有近40位，每人150元的收费就是6000元，除此之外，还有人购买了“单人包车”这样的高级服务，收费是800元，还有晚上包车去无锡2000元的收入，再加上一些用40元的价格单纯购买行踪信息的人，大白哥团队仅一天的营业额就在1万元上下。而根据追星妹子所说，出席活动、扮演临演等非常规项目的收费很高，基本都在2500元/次以上。

在网上，对于大白哥的评价两极分化，有的人认为大白哥做的是“利人利己”的好行当，也有人认为他就是“私生饭”、“黄牛党”，甚至用“臭名昭著”、“毒瘤”等词语来形容他。面对恶评，他也感叹：“我这工作被外界说得很难听的，但生活不易，我也要赚钱啊！”

自诩“女孩的圆梦人”，称“越努力越幸运”

虽然网上有恶评争议，但是大白哥将这些恶评解读为一种“营销手段”。“粉丝在帮艺人做营销的时候，他们就要找一个人来当垫背的，他们把我们的形象给黑化了之后，一下子就能衬托出他们偶像的‘光辉形象’，而且他们骂我的同时也能把自己的偶像带上热搜，让不知道的人也可以认识到他们的偶像。”大白哥说道。

深谙此道的他，自己和团队也“玩”营销。他自诩为“女孩的圆梦人”，既梦幻又简洁明了，不少人是因为“女孩的圆梦人”这个微信个性签名找上他的。同时他还非常擅长用他的口头禅“越努力越幸运”进行“精神喊话”：“为什么我总说越努力越幸运呢？别人大清早都去蹲守了，人家能看到的福利，为什么你却看不到呢？就是因为你还不够努力，你就错过了……”

说起这个口头禅，源于大白哥和鹿晗的一次“交锋”。2016年他“跟车”鹿晗，那一次跟车，他“跟”上了微博热搜，也让他真正的在“饭圈一战成名”。“当时鹿晗说我干啥不好，非得干这一行，还说我不努力不能怪别人，我就回他，那我以后就得好好努力，不能把你跟丢了。”说起当年和鹿晗的“一战”，大白哥表情中仍透露出回味无穷，虽然这次和鹿晗的“交锋”让大白哥遭受了不少网友的骂名，但他的知名度也一下子打开了，在他看来，这对于自己和鹿晗来说都是一次成功的“营销”。

如今，用大白哥自己的话来说，他在饭圈是有一定地位的。越来越多的“追星族”开始找他定制“追星服务”，越来越多的人开始用“越努力越幸运”当做自己的“追星座右铭”，还有人用行动表示对大白哥的“追随”和“信服”。

就在8月中旬，大白哥带着一队人去“追”时下最炙手可热的明星白宇，当时他帮助酒店安保和明星团队组织起了“粉丝”们的秩序，不管是酒店保安还是明星团队都对大白哥说：“还是你有本事啊！”而粉丝们则用“粉头”这一称号称呼大白哥。

“其实我也有私心，如果出了安全事故，我的饭碗就丢了，以后我还是会维护好追星的安全的。”大白哥说道。