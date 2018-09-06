摩拜7个禁停区将升级为“扣费型”-第一次停车可享有一次豁免权，第二次起须支付5元车辆管理费

“扣费型”禁停围栏范围7处

浦东世纪大道禁停区（近丁香路）

陆家嘴富城路禁停区

陆家嘴环路丰和路禁停区

银城中路禁停区（近世纪大道）陆家嘴环路禁停区（近陆家嘴东路）

东泰路禁停区（近世纪大道）青浦国家会展中心禁停区

记者张立

晨报讯 昨天，记者从摩拜相关负责人处了解到，陆家嘴区域、进博会场馆周边部分禁停围栏将升级为“扣费型”电子围栏。也就是说，以后乱停车将要收费了。

早在今年6月，摩拜单车根据公安交警部门提供的禁停区域信息，上线了禁停电子围栏，在摩拜单车手机APP界面上可以看到禁停区被灰色条块覆盖。如果用户在该区域内有停车关锁的行为，会收到系统发送的短信提醒及违停警示音，劝其移步到摩拜单车APP地图中标有“P”字样的摩拜推荐停车点或至非禁停区停放。但是并不涉及任何费用问题。

这一次，为了进一步降低违停发生率，摩拜率先将陆家嘴区域、进博会场馆周边部分禁停围栏升级为“扣费型”电子围栏——违停用户会被要求支付一定的车辆管理费，通过技术和费用手段约束禁停区落锁停车，逐步实现禁停区“关不了锁”。

值得注意的是，本次上线的“扣费型”禁停围栏并非遍布上海，目前范围在以下7处——浦东世纪大道禁停区（近丁香路）、陆家嘴富城路禁停区、陆家嘴环路丰和路禁停区、银城中路禁停区（近世纪大道）、陆家嘴环路禁停区（近陆家嘴东路）、东泰路禁停区（近世纪大道）、青浦国家会展中心禁停区。

据悉，用户在禁停区第一次停车可享有一次豁免权，第二次起则须支付5元车辆管理费，费用将从钱包余额抵扣，如余额不足将扣至负值，充值至正值后可继续用车。

另外，缴纳管理费后一定时间内，只要将扣费禁停围栏内任意一辆摩拜单车重新开锁后，推行出禁停围栏区域并关锁还车至可停区域，系统判定后将自动退还车辆管理费并发送通知。

据悉，扣费型电子围栏将在近期试点上线。