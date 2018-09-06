河道连续三个月黑臭四区河长被通报批评

晨报记者郁文艳 谢克伟报道今年5月-7月，市环保局联合市水务局对本市建成区的2017年整治河道进行水质监测，发现徐汇区漕河泾港-龙华港、长宁区新泾港、松江区嘉富丽小区河、宝山区场北围场河等4条河道连续三个月水质黑臭。按照本市河长制工作制度，上海市河长制办公室通报本市建成区水质持续黑臭的河道及其河长。
通报要求上述河道所在区及河长高度重视，采取切实有效措施，尽快消除黑臭，促进水质达标。其他区要引以为戒，举一反三，建立健全长效管理机制，确保水质稳定达标。
徐汇区漕河泾港-龙华港，主要超标因子是溶解氧和透明度。该河道的一级河长是方世忠（区长），二级河长是戴礼浩（龙华街道办事处主任）、王万金（斜土路街道办事处主任）、王志华（漕河泾街道办事处主任）、阮扬（康健新村街道办事处主任）。长宁区新泾港，主要超标因子是透明度。该河道的一级河长是顾洪辉（区长），二级河长是金卫锋（新泾镇镇长）。松江区嘉富丽小区河，主要超标因子是氨氮。该河道的一级河长是徐宝祥（九亭镇副镇长），二级河长是吴喆焱（九亭镇亭中居委会书记）。宝山区场北围场河，主要超标因子有溶解氧（5月）、氨氮（6月）、透明度（7月）。该河道的一级河长是陈云彬（副区长），二级河长是刘建中（大场镇镇长）。