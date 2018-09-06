第二十届中国工博会9月19日开幕，预计超17万人观展，多项最新科技成果将首发-中外专家将聚上海探讨新兴产业发展

晨报记者 潘 文

昨日，记者在市政府新闻发布会上了解到，第二十届中国国际工业博览会将于今年9月19日至23日在国家会展中心（上海）举行。本届工博会的主题是“创新、智能、绿色”，展览规模达28万平方米，预计观众人数将超过17万人次。

预计超17万人进场观展

据介绍，本届工博会设置有数控机床与金属加工、工业自动化、机器人、新能源及电力电工、信息与通信技术应用（工业互联网）、节能环保技术与设备、新能源与智能网联汽车、科技创新8个专业展区，共12个展馆。展览规模28万平方米，共有来自美国、德国、法国、捷克等27个国家和地区的2631家展商参展。目前，预登记观众超过3.5万人，预计本届工博会观众人数将超过17万人次。

位于国家会展中心 5.1、6.1和6.2馆的工业自动化展首次扩馆升级，从原来的5.1和6.1两个馆扩大规模至6.2馆，松下电器机电、工业自动化仪表研究院、费斯托等知名企业将在现场发布新品新技术，观众可在现场体验到未来工厂、智慧生产的应用场景。

位于1号馆的新能源与智能网联汽车展今年设立了新能源整车、新能源客车、智能网联汽车配套设施等展区。现场将集中展示交易纯电、插电式混动的可上新能源牌照热销车以及最新的智能网联概念车。还在现场设置了购新能源车补贴，观众可现场下单购车。

位于7.1、8.1馆的机器人展，分为机器人本体、系统集成应用、服务机器人、核心零部件等4大展区。截至日前不完全统计，全球、全国首发新品将多达60余款，有58家机器人企业属于首次亮相。空间产业暨北斗导航技术应用展将在7.2馆上演，展示我国最新导航技术应用与空间信息产业的最新成果。

集中展示一批融合新成果

今年是中国改革开放40周年，也是工博会20周年。本届工博会将着力展示制造业与互联网融合新突破，集中展示一批制造业与互联网融合的最新成果。其中，“中国工业强基工程示范项目专项展”、“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项展”、“智能制造试点示范项目展”，将集中展示数控系统、关键功能部件、关键技术研发及智能制造等方面取得的突破。

以“机器人展”为载体，集中展示长三角地区机器人产业集聚化发展特色，搭建产业联盟，推动产业链布局优化紧跟物联网、大数据、人工智能等新兴产业发展的新趋势，展示数字化、网络化、智能化的服务产品以及最新的研发成果。据介绍，浪潮集团今年首次参展，将带来工业领域云计算与大数据应用的典型案例；秦川集团将展示国内领先、可替代进口的“齿轮工艺装备产业链”，以及机器人关节减速器等核心产品。

同时，继续设立特别荣誉奖1-2项、金奖4项、银奖 14项、创新金奖4项、创新银奖14项、工业设计金奖4项。据介绍，目前共受理363项申报展品，上海地区展品154件，占42%、兄弟省市展品 158件，占 44%，境外展品 51件，占14%。

在今年的工博会期间，还将继续举办2018年世界智能网联汽车大会。市经济信息化委副主任戎之勤介绍说：“大会期间，智能自动驾驶体验将展示面向5G的人工智能驾驶，从智慧出行出发加快推动汽车、电子、软件、通信、交通等行业融合发展。国际汽车工程协会、世界道路协会、智能交通系统分会等将共同展示智能网联汽车和智慧交通领域最新技术和产品成果，在大会上共同探讨智能网联汽车开放路测试最新政策法规、标准规范。”

引导全球新兴产业发展

工博会开幕当天下午三点，“改革开放40周年制造业国际合作高峰论坛”将在上海国际会议中心举行，聚焦改革开放40年来中国制造为提振全球经济所作出的中国贡献，共同倡议国内外各界继续深化制造业开放合作，继续促进全球经济包容性增长。在高峰论坛期间，还将发布《中国制造业国际合作优秀案例集》。

此外，9月 19至 20日，“2018创新与新兴产业发展国际会议”将在上海召开，聚集世界著名企业家和专家等有识之士，就具有颠覆性的新兴产业发展方向和政策等方面进行开放式交流，引导促进全球重大科技创新和新兴产业发展。

据了解，此次会议包括19日下午的主旨报告会和20日全天的7场平行分会。目前，会议已经邀请了8位中外嘉宾作大会主旨报告。其中，外方4人，包括诺贝尔化学奖获得者K.Barry Sharpless教授，图灵奖得主Raj Reddy教授，英国商业、能源及产业战略部首席科学顾问John Loughhead教授，比利时皇家医学院主席 Dandielle BALéRIAUX教授。中方4人，包括中国科学技术部部长王志刚、中国工程院原院长周济院士、中国商用飞机有限责任公司总经理赵越让、科大讯飞董事长刘庆峰。

7个分会共邀请到72位报告人，其中外方46位，中方26位，包括中国、日本、加拿大、芬兰、挪威、英国、美国的院士专家，也包括国内外各个领域的知名企业家。