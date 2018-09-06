他没万贯家财，却卖房捐资300万助学-——“中华慈善楷模”杨德广的丰盛人生

晨报记者 朱晓芳 实习生 龚雅淳

他不是拥有万贯家财的富豪，却变卖房产，拿出300万元捐赠三所母校，为西部小学生建立“营养爱心午餐”计划，还成立了“阳光慈善专项基金”。他是上海师范大学的前校长杨德广。由民政部设立的第十届“中华慈善奖”评选结果昨天揭晓，杨德广荣获“中华慈善楷模”称号。

很多人不理解杨德广为什么要卖掉房子，拿那么多钱做慈善，为什么不把钱留给子女。杨德广说：“我把多余的钱用来帮助最需要的人是雪中送炭，如果送给子女是锦上添花。当然是雪中送炭更有价值。我留给子女的是‘助人为乐’的精神财产，而不是金钱房子等物质财产。我的儿子、女儿不仅支持卖房，而且还参加了我的阳光慈善公益活动。”

他对困难者一直倾囊相助

1940年初，杨德广出生于江苏农村，父母都是文盲，小时候的日子过得捉襟见肘。他记得每年三四月份，家中断粮，只能靠挖野菜果腹。求学后的日子更是万般拮据，中学六年，他靠在上海当学徒的哥哥救济，每月只有十块钱的生活费。

在这样贫穷的环境下，他依然没有忘记帮助身边的人。他说，高中时候，全国掀起了向雷锋学习的浪潮，他也深受鼓舞，并身体力行，帮助身边的同学。高中的饭票是定量的，每人每月33斤，杨德广考虑到班上高个子男同学消耗更大，他坚持每月省出三四斤饭票给他们，并效仿雷锋做好事不留名，悄悄地塞到生活委员枕头底下。

20岁时，他背上装满书和旧衣服的破麻袋，带上家中仅有的三块钱，来到华东师范大学读书。毕业后，他先后任上海高教研究所所长、上海市高教局副局长、上海大学校长、上海师范大学校长等。工作数十年，他深刻地认识到，他从农民的儿子到大学校长，一路走来，离不开身边老师朋友的关爱和帮助，更离不开党的关怀和培养。他也要把这些爱心回报给社会。

杨德广校长的学生姚栋华说：“2004年春季学期刚开学，我接到了在外地出差的杨老师打来的电话，他让我把抽屉里的2008元拿到学校的教育发展基金去。”姚栋华很疑惑，就跟发展基金的老师打听，原来从2004年开始，杨德广校长在新年后上班的第一天，都要为上海师范大学教育发展基金和爱心基金捐款。每年的植树节也会为绿化捐款，15年来，已经累计捐款10多万元。

2010年，杨德广70岁时，积攒了100万元的书稿费和讲课费，想要全数捐赠给三所母校，但是每所母校只能拿到30多万元，还是太少了。为了实现自己立下的给每所母校捐100万元的目标，杨德广在2010年卖掉名下一套130平方米的房子，筹措到200万元。“我当时有两套房，卖掉一套，有人问我为什么不买个别墅，我说每个人都在追求幸福的生活，我认为最开心的事就是帮助需要帮助的人。”现在，三所母校每年有200多名学生受助。每次颁发奖学金、助学金时，他都亲自去三所母校勉励学生努力学习，立志成才。

资助学生中36人考进大学

2012年，杨德广校长在爱心企业家的帮助下筹得200万元，资助甘肃、四川两个西部地区的贫困小学生营养午餐，连续四年，每年他都亲自翻山越岭前往两地送去善款。第一年去的时候因为路途劳累，他得了大面积的肺炎，就算在住院的时候也不忘奉献爱心，当他得知邻床请的护工家孩子学习成绩优异，但因为家庭贫困无法继续求学时，他二话不说，就拿出2000元钱资助这个孩子继续读书。这样的例子不胜枚举。

西部贫困地区的孩子们午餐得到了改善，身体健康有了保障，随后杨德广又发现了新的问题：这些孩子为了求学，每天要在山路上往返几个小时，但真正能走出大山，走进大学课堂的又有几个呢？经济落后、教育条件差、父母不重视……这一系列问题都是他们成才的绊脚石。杨德广作为出身贫穷家庭的孩子，深知教育求学对这些孩子的重要性。他不忍心看着这些孩子的天赋付诸东流，就和当地的校长商量，选出32名品学兼优的中小学生，进行“一对一”的重点帮扶，一直资助他们读完高中和大学。

这个善举一呼百应，他本人及子女、亲友和学生等32名爱心人士各资助一名，领养资格很快就分完了。桃李不言，下自成蹊，这也许就是一个老教育家的人格魅力。他的伟岸人格潜移默化地影响着身边的人，爱心汇聚成一片海洋。现在他资助的学生中已经有36名学生考进大学，最优秀的已经进入同济大学继续深造，他们每年都会向杨爷爷汇报自己的学习和生活。

从没想过做慈善有何好处

杨德广的慈善之举感动了许多爱心人士和爱心企业，纷纷要求加入阳光慈善队伍。在2014年，杨德广发起了“阳光慈善专项基金”，挂靠在上海师范大学教育发展基金会。目前，已经有200多名爱心人士和一些企业参加，收到捐赠慈善301万元。

有人问他做慈善有什么好处？杨德广严肃地说：“我从没想过做慈善有什么好处，如果有，那就是慈善让我更加健康快乐，慈善是对健康的最好投资。我是一名共产党员，我实现了全心全意为人民服务的承诺，这就是我做慈善的全部目的。”

他在《活明白了》一文中写道：“我明白我多余的钱是从哪里来的，它来自于社会和人民，因此应该回归社会和人民，用于需要帮助的人。在我有生之年全力以赴地投入慈善公益事业，‘生命不息，服务不止；生命不息，奉献不止’。”

从昔日的农家少年到今天的“慈善校长”“自行车校长”，杨德广用自己慈善的义举散播着爱和希望。杨德广用他的身体力行，证明自己的人生信条，真的“活明白了”。