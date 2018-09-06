马云：公益是最好的治愈剂-阿里巴巴送给每人一个“公益账户”所有爱心足迹均可被记录

晨报记者 苗夏丽

“公益是治疗我们这个地球、治疗我们自己最好的良药，公益是最好的治愈剂。”9月5日上午，在2018 XIN公益大会主论坛上，阿里巴巴董事局主席马云说，做公益不是为了做给别人看，而是你自己相信，参与公益，自己才是最大的、真正的受益者。

9月5日拉开帷幕的第二届X IN公益大会，已经成为公益界的一场盛会，全球公益界嘉宾齐聚一堂，约旦王后拉尼娅·阿卜杜拉发表了 《逻辑与爱的伟大》的主题演讲，相信每个微小力量依然可以伟大。

XIN公益大会由马云于2016年发起，众多国内外公益名人、草根英雄参与。X IN音同“信”，意为“诚信”、“信任”、“信赖”。

2018 X IN公益大会由阿里巴巴公益、蚂蚁金服公益和马云公益基金会共同主办，本届大会以“相信小的伟大”为主题，旨在推动建立人人参与的公益文化，探索“XIN”公益的新模式和新思路，促进中国公益事业可持续发展。

马云：

“做公益不是因为责任，是因为热爱”

马云在演讲中说，公益与慈善不同，慈善以给钱为主，公益需要钱，但是光有钱远远不够。慈善在于给予，而公益在于参与，用心和时间付出点点滴滴的行动。花钱是简单的，但是作出行动不容易。

“很多公益榜本身就不够公益，因为它们是根据捐款多少来排名的。”在马云看来，公益不分大小，公益不是看捐了多少钱，而是看你唤醒了多少爱心，是否能够唤起更多人一起参与。

年轻时的马云就是个爱管闲事的热血少年，创办阿里巴巴后一路走来，本心不变。“参与”和“给予”上都毫不吝惜。3年前，马云向全体员工发出“每人每年完成3小时公益志愿服务”的倡议，以此带动更多人参与公益。阿里也一直用“公益的心态、商业的手法”，鼓励平台商家、消费者和其他生态伙伴参与公益。

马云认为，做公益不是因为责任，而是因为热爱。就像两个人结婚，不是因为责任，而是因为爱。公司里不应该有“社会责任部”，应该每个员工都要承担责任，公益不应成为外在的负担，而应成为内在的基因。

约旦王后：

“中国公益事业的发展，令我感到振奋”

5月8日，拉尼娅王后基金会收到来自马云公益基金会首期300万美元的捐助。这也是该基金会收到的第一笔来自中国企业家的捐助。

“马云公益基金会已成为我们工作中最杰出的伙伴和支持者。”拉尼娅王后说，马云作为曾经的英语教师和现在对教育事业的拥护者，能够理解逻辑与爱的有力结合，同时表示，中国这些年公益事业的发展，令她倍感振奋。

“我是十多年以前在达沃斯第一次听拉尼娅王后的演讲，那时候她的爱心，她的责任感，给我留下了深刻的印象，也深深影响了我。”马云说。

阿里巴巴今年5月公布的“公益财报”显示，2018财年马云在公益方面投入的时间和经历越来越多，公益时大幅增加到75个。其中40多个小时花在了环保相关的公益行动上，比如，他以桃花源基金会联席主席的身份，牵头成立了“社会公益自然保护地联盟”，参加了桃源里自然中心开课仪式，还远赴东非研究和商讨保护野生动物；20多个公益时用在了乡村教育领域，包括今年1月21日，在海南三亚为获得第三届“马云乡村教师奖”的100名乡村教师颁奖。

公益账户：

记录每一位用户的公益足迹和爱心“资产”

在9月5日的2018XIN公益大会上，阿里巴巴送给了每个热爱公益的人一份爱的礼物——打开支付宝进入“我的公益”，就能开启自己的“公益账户”。每个用户的公益足迹和爱心“资产”均可记录和查询。

公益账户显示，公众参与公益的方式越来越多元。行走捐、蚂蚁庄园、公益网店、积分捐等新型捐赠方式成为时尚。更有3.5亿人通过公交出行、在线缴费等现实生活中的低碳行为，在蚂蚁森林种树参与环保，共减排283万吨。“公益3小时平台”，有1100万志愿者参与公益行动。器官捐献志愿者登记网接入支付宝后，登记人数突破35万人。

值得注意的是，在淘宝、饿了么、闲鱼等阿里巴巴生态体系内APP上的公益行为也将在公益账户上有所体现。用户不用跨越应用软件，就可以回顾自己在支付、购物甚至娱乐生活中的公益行为，可以说是公益版的“88V IP会员”。