著名学者王逸舟做客《周到·城市讲堂》：-理性看待当今国际局势与大国外交

晨报记者 顾文俊

本周二，著名学者王逸舟教授做客由新闻晨报·周到与上海图书馆讲座中心联手打造的《周到·城市讲堂》。就当前国际形势与大国外交中的热点问题，王逸舟教授接受《顾问》访谈，也回答了现场观众的提问。现将部分内容摘录如下：

有现实感的全球主义

顾问：人们说您是有现实感的全球主义者，我知道您也是这么对自己定位的，什么是有现实感的全球主义？

王逸舟：从事外交研究这些年，我的一个感受是，我们一方面要有自己的国家利益，要有自己的民族视角，要热爱自己的祖国，我们所做的最重要的，是让我们的国家、民族进一步繁荣昌盛，这是现实主义；但另一方面，做国际关系一定不能够只看当下三四年，不能为一时一事所捆绑和困扰，而是尽可能看得远一点，看到国际关系中、当代世界史上一些大的趋势，趋利避害。有现实感的全球主义者，简而言之，就是既要有自己的国家本位，有本民族优先意识，同时又要避免狭隘的民族主义情绪，尤其在一些重大敏感事件、一些比较难以定夺的问题上，把整个世界作为研究国家、民族、外交的一个重大背景。这是我对自己研究的基本定位。

发达国家另起炉灶？

顾问：现在全球面临的一个巨大挑战或者说发展中国家面临的挑战是，当我们逐渐适应这套国际秩序，西方发达国家却要另起炉灶、重构秩序。在今年的七国集团首脑会议上，特朗普就提出了G7国家经济一体化，发达国家之间零关税、零壁垒、零补贴，据说这个方案一旦实施，WTO就会被边缘化，中国在国际秩序中的竞争力和影响力也会受到严重的冲击。要重构一套国际经贸秩序，他们能做得到吗？

王逸舟：上世纪90年代，当时中国正在申请加入W TO，我同一位欧洲外交官交谈，他也当过他们国家申请世贸组织的谈判代表，他讲了一句半开玩笑、半认真的话，他说，是世贸组织要牺牲中国，还是中国要吃掉世贸组织。显然，没有中国，世贸组织基本上残缺不全。而今天的中国更是已发展到新的高度，不管任何人、任何国家、任何政策，想撇开中国另起炉灶，恐怕没那么容易。

但是，当今世界呈现的画面之复杂，用我们过去熟悉的教材和定理又是不足以解释的。“黑天鹅”现象成群出现，这些意外构成了我们今天国际关系的结构，在谈到中国如何崛起、中国和世贸组织的关系、中国和周边国家的一系列战略重塑的时候，都要保持必要的战略审慎。

贸易摩擦与国运盛衰

顾问：“黑天鹅”一直都有，但是，我们要从不确定中摸索可确定性。现在摆在我们面前的一个可以确定的局面是，美国对华政策从过去的接触加遏制转向了全面遏制，中美贸易摩擦就是这种政策转变的集中反映。

王逸舟：我倒不是特别焦虑或者悲观当下这种贸易摩擦，宁可说它有助于我们培养、锻炼未来所需要的本领。“贸易摩擦”只是中美新时期、新时代复杂博弈的开始，未来我们将面对中美关系的各种斗争、各种磨合，会比现在要复杂得多，也变幻莫测得多。特朗普这个以“美国优先”为执政理念的总统，他的关注重点还主要在经贸。他和以往那些聚焦人权问题、台湾问题、南海问题、西藏问题的美国总统不太一样，以往的一些方式在今天也未必适用。其次，再展开一个层次，中国人今天被认为是美国最大的竞争对手，背后所反映的实际上是美国相对衰败、中国快速崛起。回想二三十年前我写《国际政治析论》，当时感觉中国真不是被美国人所聚焦的，在苏联解体，东欧巨变的环境下，美国的经济是非常好的，克林顿当总统的时候，美国经济进入“黄金时代”，但是，90年代后期、新世纪初期，放眼天下无敌手的美国开始犯错误，布什政府在中东大打出手的结果是，美国陷入一个又一个泥潭，开始了战略透支，变成美国在全球由盛转衰的新的转折点。奥巴马意识到这样搞不行了，开始收缩。今天的特朗普实际上也在全球范围内战略收缩。反观中国，从1990年代初到现在，中国基本上是一路往上走的，1992年开始的第二轮改革一步一步走出困境，走向了新的高点，2001年加入世贸组织是一个新的里程碑，用国际上普遍的认识，入世标志着中国作为新兴大国在经济、贸易、世界发展领域中的崛起。2008年北京奥运会之后，我们在外交、国际关系领域也喊出了“更快、更高、更强”的口号。陈毅当年说过一句话，“体育兴、国运兴”。2008年奥运是中国综合国力达到一个新的高度以后国力开始爆发的时候。十八大是另一个里程碑，一批1949年后出生的领导人登上了政治舞台，拿出中国智慧，提供世界方案，创造人类命运共同体。所以，当我们提到中美关系、中美摩擦的时候，不应孤立地去看特朗普在说些什么或者我们的商务部谈判代表怎么斗争，而是要看到，我们是从低谷迈到了平原，又从平原再向高原迈进，虽然平原和高原之间还有差距，但中国的气势、中华民族走强的发展势头是非常清楚的。我觉得一方面我们一定要抱着对这个世界的信心，另一方面也要怀着审慎的态度，理性、温和、沉稳地看待这个世界，防止战略透支。

结构性矛盾

顾问：当我们谈中美关系存在问题的时候，经常说到一个词叫“结构性矛盾”，中美之间的结构性矛盾究竟是从什么时候开始的？刚才您提到2008年，其实就是从那一年开始，我们的GDP超越德国，后来又超越日本，引起了美国的警惕和担忧。中美之间的结构性矛盾是单纯的综合实力的赶超，还是说也包括意识形态、发展模式、发展道路的竞争？

王逸舟：我看当代中美关系经历了三个大的不同时期，从1949到1978年，毛泽东时代的中美关系也有结构性的问题，一个是体系内的霸主，一个是体系外的革命者。当时，我们的主要任务就是争取民族解放、政治独立、得到外交上的承认，同时带动一大批像中国一样缺少身份、缺少联合国会员资格的亚非拉民族解放运动。上世纪五六十年代，世界的主题是民族解放运动、第三世界的崛起，以及殖民主义、帝国主义体系的崩塌，中国在这个过程中扮演了一个先锋队、革命播种机的角色。从中共十一届三中全会开始，一直到新世纪以来，是第二个新时代，不再是建国新时代，而是改革开放新时代，最大的特点是中国不再是一个革命发动机，而是全球经济越来越活跃的建设者，是经济上越来越有力的引擎。这个过程也带来了很多政治、外交上的重大调整，比如说中美建交，中美从原先不共戴天的敌手开始互相承认，展开全方位的合作。你看看外交史很有意思，毛主席一辈子就去苏联访问，周恩来总理是亚非十国访问，以第三世界优雅外交为他的特色，而邓小平上台，更多人记住的是他到美国、日本、新加坡去，这些地方是西方资本主义国家。不管是白猫黑猫，只要让中国经济有活力，让我们的社会主义富强起来，就是最大的目标。这时期的中美基本上不存在结构性矛盾，中国跟这个世界体系也没有大的战略性摩擦，我们加入了各种各样的国际组织，包括后来的世贸组织。新世纪以来，我们进入到了第三个时期，就是习主席经常提到的中华民族走向全球高地，开始提供方案，我们要为这个世界建造命运共同体，有自己的想象力。这个时期，既有红利，也有挑战，中国要在联合国、世贸组织、全球气侯变化议题上拿出方案，会让西方国家感到忐忑，中美开始出现新的结构性矛盾。美国看中国刚开始是朝着不同的方向跑，后来是跟着美国跑，现在中国要当冠军了。美国有个毛病，过去一个世纪当惯了老大，任何国家想超过美国的时候，美国一定要使绊子，一定要挖坑，想各种方式让你下去，不管是早期的德国，二战时的日本，还是后来的苏联。不管是美国国会、军方还是美国智库，都说要警惕中国。这个时期不能排除有大量战略试探、战略对撞，甚至出现重大的战略意外，对我们的政治家、军方和外交都是个试金石，就看你的战略勇气、战略定力和战略审慎是否保持协调。

新的“压舱石”？

顾问：您提到了战略意外，我想集中谈谈战略机遇，我们的战略机遇期能不能蔓延，从哪儿蔓延？过去中美之间“斗而不破”，总是有一块“压舱石”稳住阵脚，比方说冷战期间联合抗衡苏联是“压舱石”，冷战之后，经贸是我们的“压舱石”，可是，现在特朗普政府不要经贸这块“压舱石”了，还有新的“压舱石”吗？

王逸舟：有。我觉得未来中美关系会在很多新边疆出现重大挑战，比如极地、外空、洋底、网络。在金融领域，我们有这么大的外汇储备，有人说，在不动一枪一炮、没有任何硝烟的情况下，几十亿、几百亿储备人民币就有可能灰飞烟灭，通过一些金融衍生产品就能实现这种目的。外空更是这样，在外空出现的战略性摩擦比起传统战场，恐怕是有过之无不及。但是，这个过程中恰恰也存在中美相互合作的可能性。比如杨利伟访美，我们看到美国军方一反常态。过去，中国军方跟美国交流，美国人一般没有太大兴趣。现在，他们对我们的杀手锏、特殊装置有格外的兴趣，在谈到网络规则、海洋交往规则、危机管控的时候，你就发现有了合作的可能。在传统危机、全球治理方面，比如说朝鲜半岛问题、防止核扩散、全球难民的处治、防止恐怖主义、防止一些特殊地区热点蔓延，这个对美国和中国同样重要，在这些问题上，中美既有重大的战略结构性的潜在矛盾，存在战略意外的可能，同时也有重大合作的机遇。

现场提问：怎么看待美国打“台湾牌”对付中国？

王逸舟：美国在不同方向上启动对华防范、遏制的可能性在增大，在台问题上冲破我们底线的可能性也在加大。但是，对比20年前台海危机，美国派了两个航母编队到台湾以东，对我们的沿海军事布局产生遏制，当时我们军报有一个社论，叫“宁失千军，不失寸土”，今天，美国人利用这枚棋子阻挠中国崛起的可能性大大下降了。

现场提问：王教授能不能介绍一下中朝关系？

王逸舟：过去这段时间我们看到习主席和金正恩委员长连续三次会见，外界也明白，中国不是局外人。我的观察，中朝关系正在出现一个重新塑造的过程，我们所见的当下半岛的形势不过是这个过程中一个又一个不同的阶段和事件。对中朝关系而言，如何从一个传统的血盟关系变成一般正常的国家关系，双方都在摸索之中，大国之间也在适应之中。不管外部风云如何变化，也不管朝韩关系怎么变，中国在半岛有基本出发点，半岛应当成为东亚和平、发展、稳定的立足点，如何让半岛在稳定、和平中弃核是中国的最大利益，这个弃核不光是朝鲜，也包括韩国，就是不能搞核扩散。另外，在亚洲地区发展出一种命运共同体、让整个亚洲继续保持上升的态势，也是中国的利益所在，中朝关系的塑造得沿着这个方向走。