爬上一元面值中弘股份有了口气

晨报记者 林劲榆

连续两天大涨，进入退市倒计时的中弘股份暂时摆脱了岌岌可危的处境。

昨天收盘，中弘股份报1.00元，涨幅9.89%，由于顺利站上了1元面值，中弘股份终于按下了退市倒计时暂停键。

中弘股份暂离危险境地

中弘股份已经15个交易日股票收盘价格低于股票面值，离退市仅差5个交易日。根据深交所规定，公司股票连续20个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值（即1元），交易所有权终止公司股票上市交易。

从8月29日开始，中弘股份每个交易日发一篇可能被终止上市的风险提示性公告，周二晚间，中弘发布《关于公司股票可能将被终止上市的第六次风险提示性公告》，公告指出，公司股票已连续15个交易日低于股票面值。并提示，距离深交所规定的连续20个交易日低于面值终止上市的期限，仅剩5个交易日。

近期中弘股份表现相当跌宕，从8月28日到9月 5日的7个交易日中，中弘股份上涨26.58%，并有3个涨停板，众多机构和投机资金参与炒作。9月4日，中弘股份大涨9.64%，收盘报0.91元，昨天，涨停收盘，报收 1元/股。

深交所公开交易信息发现，炒作中弘股份的资金均为游资所为。昨天，安信证券上海江宁路证券营业部买入1448万元，方正证券北京安定门外大街证券营业部卖出4958万元。9月4日，在龙虎榜买入的前五名营业部，方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部买入最多，买入4556.09万元。有分析称，或许有了“保牌”的市场预期，投机资金进行“博傻式”炒作。

针对股价异动，昨天晚间，中弘股份再发公告：将于9月6日开市起停牌核查。

还有很多棘手问题待解决

尽管暂时摆脱了“破面值”危机，悬在中弘股份头顶的退市危机并没有完全解除，财务造假、违规信披、债务问题都是摆在眼前的棘手问题。

根据深圳证券交易所公告，经查明，中弘控股股份有限公司存在重大交易事项未履行审议程序与及时披露义务等四项违规行为，依据相关规定，决定对中弘控股股份有限公司以及实际控制人王永红、董事长王继红、董事兼财务总监刘祖明予以公开谴责的处分，同时对中弘控股股份有限公司董事兼总经理张继伟，时任董事兼时任董事会秘书吴学军、监事梁琪、监事符婧予以通报批评的处分。

2018年中报显示，中弘股份净利润为-13.26亿元，同比减少4625.39%，由于资金紧张，公司在建地产项目基本都处于停工状态。今年8月9日，中弘股份发公告称，截至公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为50.33亿元，全部为各类借款，新增逾期债务本息合计4.06亿元。

为解决债务问题，中弘股份连续发起三次重组，但均无疾而终。最近的一次是，中弘股份称与加多宝及深圳前海银谊资本签署债务重组协议，而这次着急出笼的重组事项又引发了市场动荡，上演了罗生门，召来了深交所进一步处罚。