A股券商上半年仅5家业绩增长-前五大券商合计营收和净利占比近半

晨报记者 曹西京

8月31日，沪深两市3552家上市公司中，除ST长生外均披露了今年上半年财报。这些上市公司合计实现营业收入20.79万亿元，同比增长12.37%；实现净利润1.95万亿元，同比增长14.06%。分行业看，由于今年上半年证券市场的震荡下行，券商行业整体拖了后腿，A股上市券商中仅中信、中原、华泰、东兴和申万宏源5家净利润同比增长，但券商头部趋势更明显，前五大券商合计营收和净利占比近半。

股市震荡，券商承压

2018年上半年，股票市场震荡加剧，各大指数均下跌，行业监管不断加强，市场交投低迷，平均净佣金率仍在寻底。在市场震荡和监管从严的背景下，券商整体业绩承压。证券业协会数据显示，131家证券公司当期实现营业收入1265.72亿元，同比下滑12%；实现净利润328.61亿元，同比下滑41%。

上市券商整体表现相对好些，33家上市券商上半年实现营业收入合计1307.58亿元，同比下滑5.5%；实现净利润356.54亿元，同比下滑21%。总体看，券商上半年业绩下滑和分化明显。其中中信证券、国泰君安、海通证券3家营收超百亿元。加上华泰和广发，券商第一梯队依旧稳定，这五家归属于上市公司股东净利润排名也前5。

据统计，这5大券商上半年营业收入合计594.25亿元，占上半年33家上市券商总营收的45.4%；上半年归属上市公司股东的净利润合计173.9亿元，占上市券商合计净利润的48.8%。也就是说，五大券商占了上市券商整体半壁江山。

五家中，广发证券上半年实现营业收入76.10亿元，营业利润37.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为28.58亿元。其中，财富管理业务实现营业收入38.16亿元、投资管理业务实现营业收入23.82亿元；这两块业务撑起公司营收大头。

上市券商9成净利下滑

上市券商中，6成营收下滑，9成净利润下滑。在营收同比下滑的22家券商中，国海、华鑫、国元等8家券商同比跌幅超过20%，其中国海证券同比下跌32%；另外，东吴、方正、国海、山西证券等8家券商上半年净利润同比跌幅超过50%。最严重的东吴证券净利润同比下滑93.15%；而太平洋证券在营业收入同比增长超30%的情况下，成为目前唯一亏损的上市券商。

不过，与上年同期相比，太平洋归属于上市公司股东的净利润-1.05亿元，减亏0.18亿元。此外，中信、中原、华泰、东兴和申万宏源5家净利润同比增长。其中中信、华泰和申万宏源为大券商，可见大券商抗风险能力更强。

而在国内大券商中，在港上市的中金增长更突出。2018年上半年，中金收入和盈利较去年同期均显著增长，实现收入及其他收益总额人民币 88.13亿元，同比增长51.5%；净利润16.31亿元，同比增长46.8%。公司固定收益业务收入大幅上涨，投资银行业务及股票业务收入也明显增长；收购中投证券也带来一定正面影响。由于继续保持平衡稳健的业务结构，其业绩大幅增长。2018年上半年，中金A股IPO承销居市场第一名，境内债券承销在中资券商中排名第三，整体管理的资产规模达到人民币约6860亿元。

行业寒冬小券商体会深

对于券业“寒冬”，小券商体会更深。半年报显示，个别券商如广州证券、太平洋、国盛证券出现亏损。由于业务结构单一，受自营业务与投行业务“拖累”，在行业集中度提高的背景下，小券商面临经营危机。协会数据显示，上半年25家券商“未盈利”。从目前市场状况判断，这些小券商前三季度业绩仍不乐观。