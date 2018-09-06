晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市震荡走低，盘中银行、保险、基建、家电等蓝筹权重股下跌；超跌股、5G板块再次走强，其中有多股涨停，午后股指一路下滑，市场成交量依然低迷，最后沪市暴跌46点，跌幅达1.68%。

水泥价格涨不停

本月需求回升加上原材料价格上涨，多地水泥企业纷纷提高水泥销售价格。9月1日以来，湖南长株潭、常德等地南方、华新、中材、海螺等主导企业陆续上调各品种水泥价格，涨幅在20至40元/吨不等。江苏南部、上海地区水泥价格近两日也跟随上涨。

水泥品种只是大宗商品“金九银十”的一个缩影。多位大宗商品研究人士表示，尽管国内外形势趋于复杂，但传统的“金九银十”仍然可期，PTA、螺纹钢、铅、氧化铝等品种下一阶段表现相对被看好。今年以来，国际形势变化导致美元回升，人民币下跌。以人民币计价的黑色、化工商品价格出现回升。后市可以关注相关板块。

无人机应用市场大

从全球对无人机的应用来看，热潮仍集中在影视行业。但在“智慧城市”愿景的推动之下，对快速、安全、精准等要素要求更高的行业，开始考虑借助无人机的能力。

据专业人士介绍，商业应用中，80%的数据是由视觉传感器采集，而悬浮在空中的无人机主要承担的正是这一工作内容，获取到足够数据后，通过连接电脑进行相关数据分析，从而挖掘行业应用中的价值。但不同于消费级市场，核心诉求聚焦在拍摄效果和轻便性；行业应用市场更需考虑到落地在具体行业的可用性，对定制化和使用能力的集成化要求更高。

因此，这样集成而来的将是一个生态圈的力量，此市场规模将达千亿级。

做多量能依然不足

目前存量资金在科技、医药、军工等数个板块间快速轮动，看上去没有特别有持续力的，但却很容易消耗掉多头的有生力量，市场走到今天的位置，如果没有一根主线起来，很难维持市场人气，所以我们看到昨天中弘股份盘中冲击涨停，九有股份、德新交运、高斯贝尔、新日恒力、豫金刚石、广东甘化二六三、凯瑞德、金盾股份、号百控股、通光线缆、南风股份、千山药机、领益制造等多只超跌股涨停或者冲击涨停，这再次说明，凡是超跌的，必有阶段性反弹，当负面信息逐步被市场消化，股价估值泡沫得到一定清理后，一定会有资金博取反弹差价，个股如此，大盘也是如此。

技术上，昨日在分时指标两次试探2725点附近后，做多量能不足，再次回落，目前又跌至2700点边缘，分时没有企稳，2700点无险可守，今天被击穿是大概率的，本周是影响市场最大不确定因素明朗的时间窗口，一旦靴子落地，大家还是可以继续抢强势股反弹的。