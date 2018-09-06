风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

中报结束了，在监管层支持鼓励现金分红的背景下，今年A股中报的一个突出变化就是，现金分红金额创历史新高，而高送转比例骤减。数据显示，A股共有86家上市公司发布2018年中期分红方案，预披露79家，已实施7家，分红总金额达到747.56亿元，一举创下A股历史纪录。

具体来看，2018年中期分红金额超过100亿元的有3家，分别是中国石化193.71亿元，中国石油162.52亿元，中国平安113.34亿元。除此之外，还有9家上市公司分红总金额超过10亿元。格力电器、华泰证券、潍柴动力分红金额排名靠前。

上述数据显示，拿出真金白银分红的绝大多数为蓝筹股，而且都是盘子较大的国资背景的上市公司。

“今年以来，监管层对实行高送转的上市公司业绩和经营状况要求趋严，并大力支持鼓励现金分红。现金分红成为上市公司利润分配方案的主流，这是好事，有利于整个市场环境向价值投资转型，但是凡事也不能刻舟求剑，在我看来，高送转与鼓励分红并不矛盾。上述分红企业给我们的启发是，当上市公司规模发展到一定程度时，分红比扩张股本更受欢迎，事实上，一个企业的规模不可能永远扩张下去，因为业绩总有一天会跟不上，而对流通股本本来就很小的上市公司来说，适当进行高送转也不是坏事。虽然送红股与资本公积金转增股本方式对公司的股东权益和盈利能力并没有实质性影响，也不能直接给投资者带来现金回报，不过，一般讲高送转可以向市场传递公司未来业绩将保持高增长的积极信号，否则将面临下一年度因净利润增长与股本扩大不同步而降低每股收益的风险。同时，投资者也有望通过填权行情，从二级市场的股票增值中获利。”高智说。他认为上市公司可以根据实际发展状况制定合理的股本或者股利分配方案，而不是盲目分配、恶意分配，这才是实现企业健康、长远发展和回馈投资者的最好方式。

今日行情预测：探低仓位：70%