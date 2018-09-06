多只货基七日年化收益率跌破3%-90后仍首选流动资金入余额宝

见习记者 王禹心

余额宝自今年5月扩容以来，受外界关注不断。截至上周末，余额宝新接入的9只货币基金中，有三只七日年化收益率已跌破3%，七日年化收益率最高的一只仅为3.3750%。

业内人士表示，当前市场利率比较低，余额宝货基规模不断增加，这些涌入的资金只能买新的低息资产，所以收益率每况愈下。

记者采访的多名90后表示，由于余额宝的支付场景多样且不受基金赎回时间限制，平时会用到的小额资金也不会因余额宝中货基收益走低，而与其他货基产生较大的收益差距，所以仍首选将流动资金放入余额宝中。

余额宝货基收益不断走低

货币基金接入余额宝即意味着规模将迎来大幅增长。以国泰利是宝为例，其2018年中报显示，基金期末净资产达到739亿元，其一季度末基金净资产为24亿元，环比增长2979%；景顺长城景益货币A，二季度末净资产达到233亿元，较一季度末增长4560%；博时现金收益货币A，二季度末净资产为1523亿元，较一季度末增长1235%。

据东方财富Choice数据显示，国泰利是宝一季度末七日年化收益率为4.5570%，此后其七日年化收益率不断走低，至二季度末为4.1540%。截至上周末，国泰利是宝的七日年化收益率为3.2830%。而与余额宝对接的9只货币基金中，中欧滚钱宝货币A的七日年化收益率位居首位，为3.3750%。

此外，已有三只货币基金收益率跌破3%，分别为银华货币基金A、诺安天天宝A、博时现金收益货币A。记者注意到，博时现金收益货币A一季度末七日年化收益率为4.3300%，二季度末其七日年化收益率为3.7420%。截至上周末，博时现金收益货币A的七日年化收益率为2.8030%。

业内人士对记者说：“现在市场利率比较低。这类基金（指接入余额宝的货币基金）涌入的资金一多，都只能买新的低息资产，所以收益率就每况愈下”。

而据博时现金收益货币2018年中报显示，金融紧缩对经济增长潜在负面影响在加大，基本面有回落风险。7 月份以来监管部门在信用债投资和信贷投放方面对商业银行进行窗口指导，并对资管新规和配套细则做了一定放松。

展望未来，政策层面从强力去杠杆进入稳杠杆阶段，财政政策会更加积极，货币政策继续保持流动性环境合理充裕。鉴于目前货币政策传导机制不畅，银行间流动性尚需时间才能流入需要的领域，在传导机制疏通之前宽松的流动性将进一步拉低资金利率和存款、存单等货币市场工具利率。

余额宝仍是90后首选

记者采访了身边的几位90后，他们表示，尽管余额宝中的货币基金相较于其他货基收益较低，但平时的流动资金仍会首选放在余额宝中。

首先，余额宝的支付场景多样化。线上缴纳水电燃费、手机、交通卡充值、信用卡还款等都可以使用余额宝进行支付；通过支付宝App，用余额宝还可以直接购买电影票、点外卖等，有一些年轻人也会选择用余额宝来支付房租。“你很难再找到一家店，他们拒绝余额宝的付款方式，反而有很多商家，他们嫌找钱麻烦，付款时直接推荐我余额宝或者微信支付，因为大家都在用，方便又省事”90后的周思梦（化名）对记者说。