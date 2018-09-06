银行纷纷发力留学生金融

见习记者 商依琳

我国是世界最大的留学生生源国，近年来，出国留学规模持续增长。

9月开学季，留学生们也整装待发。而留学准备、启程出行、目的地生活等金融服务一直是家长和学生们需要考虑的大难题。

与此同时，留学金融市场也成为了各家银行竞相争抢的对象，尽全力去满足留学生活前、中、后各个时期的消费需求。

留学生信用卡功能丰富

据教育部数据显示，2017年，我国出国留学人数首次突破60万大关，同比增长11.74%，持续保持世界最大留学生生源国地位。马上就要送女儿去美国读大学的杨女士向记者表示，她总希望孩子在国外身边也能有资金傍身，以备不时之需。但许多国家对随身携带的资金额度有限制，携带超一万美金现金或支票入境需申报，若没申报，可能面临全额没收等风险。而且女儿一个人在外，带大量现金也不安全，不知该如何是好。其实，一张可异地存取的信用卡就能解决境外消费生活的难题，各家银行也为此推出了各种优惠福利不同的信用卡。

中国银行针对留学生推出的长城卓隽留学卡，境外消费、取现有优惠活动。截止2018年12月31日前，在境外发卡行ATM取现每月前5笔可免手续费；截止2019年3月31日前，每个自然月内，凡持中国银行银联、V isa、万事达标识信用卡产品，在境外消费单笔满等值600元人民币的交易每达到5笔，即可随机抽1笔获6%返现奖励，每位持卡人每个自然月最高返现等值600元人民币。

工商银行近期也推出留学生信用卡，持卡留学生单笔学费金额达5000美金以上可参与2%返现，每年每张卡最高返现2000元人民币；持卡人境外网络消费可享1%返现，每人每月最高返现200元。

建设银行信用卡发卡15周年之际也推出了一款龙卡留学生信用卡，以主卡附属卡套卡形式发行，实行免年费优惠气人且所有外币交易均无货币兑换手续费。留学生在国外持附属卡消费，父母在国内按账单以人民币还款即可。截止2019年3月31日前，成功办理留学生卡并激活，还可以399元的超值优惠价换购知名品牌Agnes b旅行拉杆箱一个。该卡境外线上线下消费笔笔返现1%；在美国、澳洲等地区的酒店、餐饮等指定商户最高返现20%；境外线下消费笔笔返现8%，累计满5000美元额外再返现180美元；指定境外线上商旅平台、指定海淘网站消费，笔笔返现8%。

此外，在境外使用Uber打车服务，绑卡后首次消费享5美元返现。持该卡在新航道教育享北美、英联邦留学服务分别立减2000元及1000元、口语课程折上折优惠；在必益教育享海外名校研修班、咨询服务、培训辅导优惠价；在启德教育可享折扣优惠及留学宝典。该卡激活后即享有1年免费的“龙卡安心用尊享版”服务，挂失前96小时最高10万元人民币盗刷保障，并补偿卡片挂失手续费、卡片补办工本费及被盗的本人身份证、驾照、护照、户口簿、港澳台通行证的证件补办费；用留学生卡购买机票享航班意外险、航班延误险、行李延误险等出行保障。

光大银行近日也推出Evoke留学生信用卡，境外消费可享免货币转换费和取现免收手续费。境外日常交通、餐饮、超市、加油4大生活类消费甚至留学学费、考试费教育类消费都有额外返现，每年共计最高可返现1000美元。还贴心提供了境内外400余家机场和高铁站的贵宾厅休息服务以及机场接送。同时，为留学生提供了专属定制的保险及保障计划，涵盖了留学保险和高额航空意外险。

银行留学金融服务升级

除了留学生信用卡，对于越来越大众化的出国留学需求，各家银行都在不断完善出国留学的金融服务。

中国银行为留学生提供一站式金融服务，覆盖北美洲、欧洲、亚洲、澳洲的18个国家和地区。不仅为留学生家庭提供兑换小币种零钱、提前开好海外账户等服务还提供管家式服务。该行的“留金岁月”特色服务面向澳洲留学生，当地中国银行的亲子账户服务将协助留学生家长管理子女的日常开支、监管子女资金动向，最大程度降低汇款成本。该行针对留学生，还推出了在海外分支行实习业务，如果留学生对银行金融感兴趣，可以申请到当地中国银行进行实习体验。

工商银行近期推出了“工银环球通”，服务覆盖结售汇、全球签证、跨境汇款、信用卡、账户安全锁、跨境馆、境外取现、资信证明、境外W IFI、境外旅行险、机票预订等18项特色服务，满足客户出国过程中的常见服务需求。

农业银行则针对客户在出国留学过程中遇到的资讯问题和金融需求，打造了留学金融品牌“金钥匙·留学宝”。携手境外代理行、国内知名留学机构和语言培训学校推出量身定制的出国留学整体服务方案，针对留学规划、学校申请、签证申办、行前准备和海外就读等各个阶段，提供配套的解决方案和相应服务。

而交通银行则从规划咨询、语言提升、择校申请、签证申领、行前准备、海外生活、学成归国七个方面为该行高端客户子女提供留学顾问全程跟踪服务，可以提供一对一的个性化定制。

中信银行与全球五大洲、10个主要国家使馆建立深度合作，签证业务覆盖70多个国家，获美国国土安全部授权办理EVUS信息登记，并推出上门签证、优选送签、学费直缴、外币存款利率定制、外币薪金煲、海外安全保障、出国训练营、英才实习营等多项创新服务方案。

汇丰银行在4月18日推出了专门应用于移动端的留学跨境汇款系统和快捷服务。用户通过该系统可使用人民币在移动端购付汇并快捷完成境外学费支付。目前，汇丰留学汇款快捷服务覆盖美国、英国、加拿大、澳大利亚和香港五个留学热门地区的主要教育机构，院校的收款银行账户信息在输入名称后即自动显示，汇丰卓越理财客户可零费率使用该服务。另外，汇丰银行还升级推出了“环球转账亲情速汇”服务，支持向同一汇丰卓越理财家庭金融服务下的家庭成员持有的汇丰海外账户办理跨境转账。随时随地，无需单独添加汇款国家和地区就可一步划汇，支持包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳元等10个外币币种。