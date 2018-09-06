有些女人靠温柔活 有些女人靠硬净活

黄佟佟

杨紫琼又火了，因为一部叫《摘金奇缘》的戏，今年她已经56岁，入行快40年了。

这部堪称票房黑马的喜剧一周就斩获了3500万美元的票房，成为北美周票房冠军，更成为一时的话题之作——毕竟在好莱坞全亚裔的电影，上一部是 《喜福会》，距今已有 25年。

这部浪漫女性喜剧讲的是美国出生的华裔经济学教授朱瑞秋，在与男友杨尼克回新加坡一起参加他的好友婚礼时，惊讶地发现男友原来是亚洲顶级 “钻石王老五”，当她误入名车、派对、珠宝、豪宅萦绕的亚洲富豪世界时，一系列啼笑皆非的事情发生了，而这其中挡在她面前最厉害的人物就是杨紫琼扮演的婆婆。

虽然是恶婆婆的角色，杨紫琼却把这位阔太诠释得有情有义，一方面有阔太的优雅、端庄、威严，又有对于家庭无私的付出，更有她对于家庭成员的判断。她认为生长在西方的瑞秋完全无法理解东方家庭的意义，也不了解嫁入豪门的代价，所以千方百计阻挠这段爱情。导演朱浩伟说杨紫琼的演技惊人，“她能在这一刻让你讨厌、畏惧，但下一刻又觉得她的决定与做法是对的，让你不得不支持她。杨紫琼就是有这样的演技与魅力，让你想不出还有谁能替代她。”

是啊，她是无人可替代的杨紫琼。

大部分的女明星靠美丽靠时运可以红个三五年，再用功一点可以红上个十年，但一个人要红上四十年，那就只有最有耐力最有本事最坚强的人才可以做到。杨紫琼出生于马来西亚富裕的华人家庭，早年来香港发展，因为广东话不过关，所以只能演打戏，她是生生靠一双手打成了动作女明星。上世纪八九十年代的香港电影盛世里，她是耀眼一员，到了新世纪，她又进军好莱坞，拍了李安的名片《卧虎藏龙》，让章子怡嫉妒每天可以得到李安拥抱的女二号。老实说，杨紫琼不是那种太有观众缘的女星，她太过正气，面孔与角色激发不起观众的怜爱与欲望，但是她的敬业、专业、好用，又让导演对她情有独钟，当那些需要动作需要英语流利需要各种硬件齐配的女性角色出现时，杨紫琼是不二人选，因为大家都知道，交给她，最靠谱。

所以，女人的活法也有千种百样，有些女人靠温柔活，有一些靠硬净活着，并没有高下之分。能笑到最后的人，让我们最佩服。