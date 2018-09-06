一年半引进7部，最新上映《苏丹》折戟-文化差异题材相似印度电影内地渐冷

晨报记者 陆乙尔

上周五，由“猴神大叔”萨尔曼·汗主演的印度摔跤题材电影《苏丹》在内地上映。影片收获了不错的口碑，猫眼9.2分、淘票票9.0分、豆瓣7.1分，不过票房却远不如年初主演的《小萝莉的猴神大叔》，后者最终票房为2.86亿元，前者上映6天票房仅为2800万元，预计最终票房无法过亿。《苏丹》口碑并未崩盘却在市场遇冷，以往印度电影“励志+关注社会问题”的套路难道失灵了吗？晨报记者带大家复盘自去年爆款《摔跤吧！爸爸》后，印度电影在内地市场的热与冷。

对比

《苏丹》更侧重爱情的激励作用

《苏丹》讲述了萨尔曼·汗饰演的小镇青年苏丹对摔跤教练的女儿（安努舒卡·莎玛饰）一见钟情，为了追求心仪女孩，从未接触过摔跤的苏丹不仅从头开始学，而且在短时间内就获得了地方冠军，抱得美人归的苏丹之后又获得奥运金牌，但同时也失去了挚爱的家庭，沮丧过后他重新站了起来，回到了摔跤舞台并获得了成功。

“摔跤”题材不免让人联想到去年的“摔爸”，不同的是《苏丹》更侧重于男女主角的爱情对于主人公的激励作用。除了有摔跤、格斗这样热血的场面，也有从头到尾对情感的细腻诠释，在小人物励志故事的内核下探讨不同爱情阶段的美好与困惑。主演萨尔曼·汗在接受晨报记者专访时也表示，这不仅是一个主人公在失败后重新站起来的故事，也是一个爱情故事，“因为爱，人们可以变得更好。”

为了呈现职业摔跤手专业的状态，萨尔曼·汗接受了武术和摔跤的强化训练，因为剧情需要结合专业摔跤和混合格斗这两种不同的运动技巧。从观影反馈来看，观众对于影片的好评大多集中在片中的摔跤尤其是混合格斗动作场景极有感染力，男主人公的成长过程激励人心，但最后翻盘成功的设计有些生硬，过于依靠“主角光环”。

回顾 7部印度片从10亿级到未过亿级

从如今的《苏丹》回溯到去年5月拿下12.99亿元票房、至今仍是内地印度片票房冠军的《摔跤吧！爸爸》，近一年半时间里共有7部印度影片被引进，其余5部分别为《神秘巨星》《小萝莉的猴神大叔》《起跑线》《厕所英雄》《巴霍巴利王2：终结》。“摔爸”之后刮起的“印度风”，这些

口碑 均不错的影片在市场的遭遇却不尽相同。

虽然与“摔爸”上映时隔近8个月，今年1月上映的《神秘巨星》仍然凭借着阿米尔·汗的影响力以及相似的“女性+励志”题材，在内地斩获7.47亿元票房，位列印度影片内地票房榜亚军位置。接下来分别在今年3月和4月上映的《小萝莉的猴神大叔》与《起跑线》票房均达到了2亿元级别，分别为2.85亿元和2.10亿元，前者真善美的故事让观众感动，后者因聚焦戳到许多人痛点的教育问题而受到欢迎。

相比以上几部，随后上映的《巴霍巴利王2：终结》和《厕所英雄》就没有那么幸运了，两部影片票房分别约为7684万元和9457万元，均未过亿。而按照目前的票房来看，最新上映的《苏丹》根据猫眼专业版预测，最终票房预计仅为4600万元，可以说在影市“彻底哑火”。

分析 相似题材易引起观众审美疲劳

根据以上的票房数据，记者发现，这七部影片的总票房呈递减趋势，“摔爸”带来的印度片热潮正在逐渐衰退。究其原因，这与观众对于印度演员的认知程度、影片题材、相似套路下的审美疲劳等息息相关。

首先，不可否认，阿·米尔汗仍然是内地观众最为熟悉也最愿意为之买单的印度演员。在《摔跤吧！爸爸》之前，《三傻大闹宝莱坞》等优质影片都为他奠定了“佳片保证”、“明星效应”的基础。同时，记者还查阅对比了在微博上“印度两汗”的热度，两人名字话题的讨论数据接近，分别为10万和8万，“猴神大叔”萨尔曼·汗还略微领先，不过阅读数上，阿米尔·汗则以1.2亿的数据将“猴神大叔”的867万远远甩在了后面，此数据虽不全面却也能从一定程度上反应内地观众对印度演员的关注度。此外，2015年阿米尔·汗主演的《我的个神啊》就在内地斩获了1.18亿元票房，直至“摔爸”上映才取代了前者创下的印度影片在内地的票房纪录，此成绩也高于今年上映的好几部印度片，这足以证明阿米尔·汗的票房号召力。

其次，在印度屡屡创下票房纪录的《巴霍巴利王》系列在内地始终遇冷，这可以归因于影片题材在水土不服。由于文化差异，根据印度神话改编的该系列史诗冒险类影片自然无法吸引大部分对印度历史十分陌生的观众。相比之下，讲述“放之四海皆准”的教育问题的《起跑线》，因为更接近内地观众的日常生活，票房也超过了2亿元。

《苏丹》的票房失利，也许源于观众的审美疲劳。摔跤题材有“摔爸”珠玉在前，而《苏丹》无论在剧情设计还是对社会问题探讨的深度上又无法超越前者，在市场上“哑火”也就不足为奇了。