晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括国际友谊赛、欧洲国家联赛等。

周四001友谊赛 7日02:45葡萄牙VS克罗地亚

葡萄牙队本次名单有大幅调整，C罗因个人原因缺席，夸雷斯马、布鲁诺·阿尔维斯、冯特、穆蒂尼奥等老将未入围，19岁的本菲卡中场热德松、27岁中卫门德斯首次入选；21岁的内维斯和前欧洲“金童”桑切斯重回名单。主教练桑托斯表示葡萄牙队开启“新周期”，因此更多的年轻球员会得到机会。

世界杯上表现出色的克罗地亚队本次名单也有部分变化，门将苏巴希奇、后卫乔尔卢卡和中锋曼朱基奇等几名老将退出国家队，利物浦中卫洛夫伦因状态问题告假，但莫德里奇和拉基蒂奇的双核阵容不会变，球队实力也能保持稳定。主流机构对本场初盘开主让平半中高水，后市调整为主让平半超高水或平手低水，对没有C罗的葡萄牙青年军支持力度不足。

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葡萄牙（-1）VS克罗地亚 负

周四003欧国联 7日02:45

德国VS法国

德国队本次名单包括参加世界杯的17人，厄齐尔和戈麦斯退出国家队，中场赫迪拉、鲁迪，门将特拉普，后卫普拉滕哈特落选。萨内回归，巴黎圣日耳曼的科雷尔、霍芬海姆的舒尔茨和勒沃库森的哈维茨首次入选。

法国队则几乎是世界杯冠军队的原班人马，德尚只用卡昂门将科斯蒂尔调换了马赛门将曼丹达，但主力门将洛里在热刺受伤，本场欧国联和9月9日与秘鲁的热身赛都将无法出场。“大巴黎”门将阿雷奥拉或将首发登场。

世界杯惨败后，德国队渴望重新证明自己；法国队夺冠后士气大振，姆巴佩、格列兹曼等人回归联赛后保持了良好状态，前者前四轮法甲联赛贡献4球2助攻，后者前三轮西甲联赛贡献1球1助攻。主流机构对本场初盘开主让平半中低水，后市调整为平手盘主队中低水，德国队的主场优势几乎被忽视，法国队更值得支持。

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德国（-1）VS法国 负