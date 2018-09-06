开局0∶6之后，绝地反击-纳达尔式战斗赢下美网史诗对决

晨报记者 王 嫣

不可能比这个更糟糕了，纳达尔在2018年美网1/4决赛面对“90后”领军人物蒂姆，开局吞了个0∶6。在17座大满贯拥有者的282场大满贯纪录中，“0∶6”只出现过四次。

之前的三次，他都输了，但这一次，纳达尔鏖战4小时49分，从纽约的9月4日晚上打到9月5日凌晨2点，翻盘成功。

不服老，就战斗

今年美网，31岁的纳达尔重新穿上了10年前的“海盗衫”，无袖T恤完美展现了他的肌肉，但日渐稀疏的头顶和对面的蒂姆，都暗示着一个事实：继费德勒之后，纳达尔也老了。

就在24小时前，2号种子、37岁的费德勒，被纽约的热浪击倒了。昨天，纳达尔也遇到了同样的问题，34℃的高温，50%的湿度，令纳达尔不停地出汗，椅子边上白毛巾堆成小山。

比赛的前31分钟，纳达尔制胜分3∶13，失误9∶2。蒂姆，这个25岁的奥地利“年轻人”发球又好，回球又快，落点又深，把纳达尔逼到了悬崖边。这比赛怎么赢得了？

但世界上有一种精神，叫纳达尔。西班牙人就是网坛“斗士”的代言人。“这真是个非常困难的开局，但某种程度上也刺激我去战斗。”第二盘纳达尔气场全开，一次破发不够就再来一次，6∶4扳平盘分。之后比赛依然犬牙交错，第三盘纳达尔开局就落后一个发球局，最终7∶5获胜；第四盘局分6∶5、平分时，纳达尔距离胜利就剩2分了，但还是被蒂姆抢七拿走。

第5盘纳达尔后发球，始终担负着保发压力，盘末犹是。但关键时刻，三届美网冠军发球质量直线上升，没再给蒂姆一个破发机会。虽然对方发球局40∶0后连丢5分，让纳达尔“心都碎了”，“但也得继续坚持”。

蒂姆在抢七的最后1分出现非受迫性失误之前，纳达尔从未有过2分的优势，甚至一度4∶5落后。看台上观众捂着心脏，教练莫亚也一脸紧绷，妈妈习惯性地左顾右盼不敢看，但纳达尔的眼睛紧紧盯着球网对面的蒂姆，他不能逃避，他必须战斗。

不要抱歉，要赢

最终，幸运落在了31岁的老将身上。1分的出入，纳达尔赢得了这场美网史诗大战的胜利，这是他在美网打过的最长的比赛。他走到网前，友好地拥抱蒂姆，头碰头轻声安慰对手，“我为蒂姆感到非常抱歉。”纳达尔说。但蒂姆说，“他才不会真的抱歉。”

即便美网官方社交号说“为纳达尔和蒂姆今晚的共同表现脱帽致敬”，谁会想输掉美网的1/4决赛，尤其以这样的方式？不要抱歉，要赢！即便赢的那一个，下一轮将遇到前美网冠军德尔波特罗。

阿根廷人是美网3号种子，昨天3∶1力压伊斯内尔晋级。这两位“巨人”昨天也被热浪折磨得不行。伊斯内尔说：“有意思的是，除了中央球场，纽约哪儿都挺凉快的，包括法拉盛的外场。我从来没看见费德勒出汗，如果他都出汗，甚至换了衣服，那一定是热得不行了。”

周五，纳达尔和德尔波特罗将第17次交手。目前纳达尔11胜5负领先。两人最近三次交手都在大满贯，去年美网半决赛、今年美网半决赛以及今年温网1/4决赛的五盘大战，纳达尔都赢了。