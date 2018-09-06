习近平会见圣多美和普林西比总理特罗瓦达

来源：新华网

点击此处观看视频

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见圣多美和普林西比总理特罗瓦达。 新华社记者 黄敬文 摄

新华社北京9月5日电（记者孙奕）国家主席习近平5日在人民大会堂会见圣多美和普林西比总理特罗瓦达。

习近平指出，中非合作论坛北京峰会取得成功，有力证明了几乎所有非洲国家都是中国的好朋友。我们欢迎圣多美和普林西比回到中非友好合作大家庭。2016年12月中圣普复交以来，两国各领域合作取得丰硕成果，充分证明双方复交完全符合两国人民根本利益。中方赞赏总理先生坚持一个中国原则，积极推动对华友好合作，中国将是圣普发展道路上值得信赖的好朋友、好伙伴，我们愿支持圣多美和普林西比的经济社会发展，继续同圣普在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。芝麻开花节节高。我们相信两国关系在一个中国原则基础上一定会不断迈上新台阶，造福两国人民。



9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见圣多美和普林西比总理特罗瓦达。 新华社记者 刘卫兵 摄

特罗瓦达表示，热烈祝贺北京峰会取得成功。这是圣多美和普林西比首次参加峰会，我们期待同各方一道，为构建更加紧密的中非命运共同体作出贡献。圣多美和普林西比钦佩习近平主席提出的中非合作举措，感谢中国始终坚定地同非洲人民站在一起。事实证明，圣普同中国复交的决定完全正确。圣多美和普林西比坚定恪守一个中国原则，致力于与中国建立紧密关系，愿深化双方经济社会领域互利合作，助力圣普的发展。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。