习近平会见津巴布韦总统姆南加古瓦

来源： 新华网

点击此处观看视频

9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见津巴布韦总统姆南加古瓦。新华社记者 黄敬文 摄

新华社北京9月5日电（记者孙奕）国家主席习近平5日在人民大会堂会见津巴布韦总统姆南加古瓦。

习近平感谢姆南加古瓦总统和津巴布韦政府为中非合作论坛北京峰会成功举行所作的重要贡献，赞赏姆南加古瓦总统在峰会上表达同中方携手共建“一带一路”的积极意愿。习近平指出，中国和津巴布韦一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。中国一贯支持津巴布韦政府维护主权、安全、发展利益，支持津方反对外来干涉、自主选择发展道路。双方在新时期要继往开来，巩固政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，进一步加强执政党治国理政经验交流。中方将一如既往支持津方发展振兴经济的努力，增强津方经济的“造血功能”。双方要积极探索新模式新领域，推动经贸合作可持续发展。要加强在国际事务中的沟通和协调，更好维护发展中国家共同利益。



9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见津巴布韦总统姆南加古瓦。新华社记者 黄敬文 摄

姆南加古瓦表示，津中之间有着特殊友谊，津巴布韦政府和人民感谢中方多年来对津巴布韦经济和民生提供的宝贵帮助，全力支持中方提出的“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下的合作措施，希望加强同中国投融资、基础设施、农业、通信、电力等领域合作。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。