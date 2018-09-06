习近平会见阿尔及利亚总理乌叶海亚

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9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见阿尔及利亚总理乌叶海亚。 新华社记者 刘卫兵 摄

新华社北京9月5日电（记者孙奕）国家主席习近平5日在人民大会堂会见阿尔及利亚总理乌叶海亚。

习近平请乌叶海亚转达对布特弗利卡总统的亲切问候和良好祝愿，感谢阿尔及利亚为中非合作论坛北京峰会成功举行所作贡献。习近平强调，中阿传统友谊深厚，全面战略伙伴关系快速发展，各领域交流合作成果丰硕。中阿加强战略互信和相互协调符合两国共同利益。今年是中阿建交60周年，中方愿同阿方以落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，在共建“一带一路”框架内，继续深化基础设施建设等领域合作。今年又是中国向阿尔及利亚暨非洲派遣医疗队55周年，中方将继续同阿方深化卫生领域合作，增进贵国人民健康福祉。



9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见阿尔及利亚总理乌叶海亚。 新华社记者 黄敬文 摄

乌叶海亚表示，昨天，我向布特弗利卡总统报告了北京峰会的盛况。他让我转达对习近平主席的热烈祝贺以及对中国支持非洲的衷心感谢。乌叶海亚表示，阿中关系历史悠久。阿尔及利亚在争取民族独立和实现国家发展中得到中方宝贵支持，双方在国际事务中一直紧密配合。阿方赞赏并支持北京峰会提出的中非合作新举措，愿以此次双方签署“一带一路”合作协议为契机，深化双方务实合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。