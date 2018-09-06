习近平会见摩洛哥首相奥斯曼尼

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9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见摩洛哥首相奥斯曼尼。 新华社记者 刘卫兵 摄

新华社北京9月5日电（记者孙奕）国家主席习近平5日在人民大会堂会见摩洛哥首相奥斯曼尼。

习近平指出，中摩交往源远流长，早在14世纪，摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰就来到中国，沟通了中国与非洲和阿拉伯世界的联系。今年是中摩建交60周年，中方愿以此为新起点，同摩方一道努力，推动中摩战略伙伴关系取得新的、更大发展。中方将一如既往地坚定支持摩方维护国家稳定、实现经济社会发展的努力，视摩方为共建“一带一路”的重要合作伙伴。双方要在重大国际和地区问题上加强沟通和协调，维护两国和发展中国家共同利益。



9月5日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见摩洛哥首相奥斯曼尼。 新华社记者 黄敬文 摄

奥斯曼尼表示，穆罕默德六世国王陛下高度重视摩中战略伙伴关系。摩洛哥赞赏中国致力于实现世界的和平稳定以及各国人民的福祉，认为中国是国际舞台上重要和积极的力量。祝贺中方成功主办这次中非合作论坛北京峰会，这对非洲的未来非常重要。习近平主席在峰会上的讲话是个极为重要和务实的讲话，在非洲产生了极大反响，将有力促进非洲的发展和非中合作。摩方支持中方提出的各项非中合作措施，感谢中国长期给予的帮助和支持，将恪守一个中国政策。伊本·白图泰就是海上丝绸之路的先行者。摩洛哥愿成为21世纪“一带一路”合作的强有力伙伴。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。