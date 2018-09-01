团结·智慧·勇气——习近平主席主持中非合作论坛北京峰会纪实

来源：新华网

新华社北京9月5日电 题：团结·智慧·勇气—— 习近平 主席主持中非合作论坛北京峰会纪实

新华社记者

“这次峰会日程紧张，活动很多，但当我们看到更加紧密的中非命运共同体正在蕴育和生长，我们感到很充实、很高兴。”

中非合作论坛北京峰会闭幕后，9月4日晚， 习近平 主席同前来出席峰会的卢旺达总统、非盟轮值主席卡加梅会面，表达了对此次盛会成功举办的心情。

一个多月前， 习近平 主席踏上广袤的非洲大地，访问卢旺达时，同卡加梅总统相约：“到了9月，北京是初秋，天气比较凉爽，就像现在的卢旺达。”

那一次非洲之行，拉开了中非合作论坛北京峰会的序幕。

北京见

一样的蓝天，一样的梦想。

“在这美好的季节，中非友好大家庭的新老朋友们再次相聚，共襄2018年中非合作论坛北京峰会盛举，我们感到十分高兴。”

9月3日下午， 习近平 主席在论坛北京峰会开幕式上发表热情洋溢的主旨讲话，掌声一次次在人民大会堂内响起。

讲话结束时，全体与会人员起立，长时间鼓掌，向 习近平 主席、向中国人民表达崇高敬意。

这是继2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会之后，中非合作论坛历史上举行的第三次峰会，也是参会嘉宾最多的一次大会。

50多位非洲国家领导人和非盟委员会主席率团齐聚北京，联合国秘书长作为特邀嘉宾、27个国际和非洲地区组织作为观察员出席峰会有关活动。

人民大会堂北大厅，巨幅苏绣壁画《长城》气势恢宏。开幕式前， 习近平 主席在这里欢迎远道而来的客人。

非盟委员会主席法基、安哥拉总统洛伦索、贝宁总统塔隆、博茨瓦纳总统马西西……一位位国家元首、政府首脑、国际组织负责人接踵而至， 习近平 主席同他们一一互致问候，热情的双手一次次紧紧相握，展现了中非空前团结的景象。

纵然相隔万里遥，始终携手一家亲。

时针回拨到元旦。 习近平 主席在同时任南非总统祖马互致贺电时说，根据总统先生提议和非洲国家普遍愿望，中方同意于2018年在中国举办论坛峰会。

很快，由中国、南非两个共同主席国发出的邀请函陆续送到论坛各成员方领导人手中。

“我期待同非方领导人在北京共襄盛举，共商中非合作发展大计，为增进中非人民福祉、促进世界和平与发展贡献力量。”7月1日， 习近平 主席致电祝贺非盟第31届首脑会议召开，再次发出诚挚邀请。

中国之邀，应者云集。

8月30日上午，21响礼炮轰鸣，三军仪仗队英姿勃发。 习近平 主席为科特迪瓦总统瓦塔拉举行欢迎仪式并会谈。

“从今天开始，你是我在峰会期间接待的第一位非方领导人，也是峰会期间第一位对中国进行国事访问的非洲国家元首。”

瓦塔拉总统回应说，中国是“伟大的朋友”“成功的榜样”，预祝峰会取得圆满成功。

几乎同一时间，布基纳法索总统卡博雷的专机在细雨中降落北京首都国际机场。此时，中布两国恢复外交关系刚刚3个多月。

“我赞赏中国展现的领导力，期待本次北京峰会为布中和非中关系发展注入新的动力。”卡博雷总统说，布基纳法索独立自主地作出同中国复交的决定，回到非中合作大家庭。

卡博雷总统来了，冈比亚的巴罗总统来了，圣多美和普林西比的特罗瓦达总理来了，中非合作论坛3位新成员悉数抵京。

既有新朋，也有故交。与会领导人中，有不少熟悉的面孔——

加纳总统阿库福－阿多2006年曾以外长身份陪同时任总统来华出席中非合作论坛首次峰会。此次见面，阿库福－阿多对 习近平 主席表示，加纳将永远是中国值得信赖的朋友。

利比里亚总统维阿曾是世界足球明星。 习近平 主席称赞他深受中国球迷喜爱。这一次，他带着利方的发展议程与会，期待找到同“一带一路”倡议对接的良机。

……

这是出于对峰会的期待，更是出于对中国的信任。

半个多月前，马里总统凯塔在国内选举中成功连任。还未来得及举行就职典礼，便赶赴北京出席峰会。

多位非洲领导人克服国内日程安排的困难前来与会， 习近平 主席在多个场合表达感谢之意。

“我们对参加此次峰会抱着很高期待，中国在非洲所扮演的角色非常重要，双边关系也非常紧密。”安哥拉总统洛伦索这样说。

这一时刻，全球的目光聚焦北京、聚焦峰会、聚焦中非合作。

观察人士认为，北京峰会规模之大、规格之高、议题之重要，这在全球跨区域领导人会议中实属罕见。

3日16时30分许，人民大会堂北大厅。 习近平 主席同非方领导人合影，快门响起，定格下具有历史意义的“全家福”。热烈的掌声、开怀的笑声久久回荡……

人民大会堂，再次见证中非友好关系史上又一重要时刻。

绘新篇

万里之外，非洲大陆。

刚果（布）普尔省恩甘加村，村民们通过“万村通”信号，收看北京峰会开幕式直播。

3年前， 习近平 主席在2015年约翰内斯堡峰会上郑重承诺，为非洲1万个村庄接入卫星数字电视信号。今年8月，这个村顺利安装了太阳能数字电视系统。

那一次， 习近平 主席提出旨在推动中非共同发展的“十大合作计划”。

言必信，行必果。3年来，“十大合作计划”得到全面落实。

这一次， 习近平 主席宣布，在推进中非“十大合作计划”基础上，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”：产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动、绿色发展行动、能力建设行动、健康卫生行动、人文交流行动、和平安全行动。

大到设立中国—非洲经贸博览会、编制《中非基础设施合作规划》，小到建设中非竹子中心、设立鲁班工坊……每一项举措都切中非洲各国发展振兴和民生改善的强烈需求。

“凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持，全世界都应该尽力做、认真做”；

“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠”；

……

习近平 主席30多分钟的讲话，赢得与会嘉宾20多次热烈掌声。

“这里很多设施都是中国人帮助建设的，学校、公路、桥梁……我的孩子就在中刚合建的学校上学。”收看了电视直播后，43岁的村民迪亚波瓦说。

过往合作硕果累累，未来蓝图令人期待。

峰会期间， 习近平 主席还同多位与会非洲领导人见证签署双边合作文件。

“中国相信中非合作的必由之路就是发挥各自优势，把中国发展同助力非洲发展紧密结合，实现合作共赢、共同发展。”义利相兼、以义为先， 习近平 主席的话道出了中非关系最大的“义”。

非洲，充满希望的未来沃土；企业，中非合作的重要践行者。

3日上午，国家会议中心。 习近平 主席出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表主旨演讲。

他勉励广大企业家，提出四点希望：

立足中非、着眼长远；紧紧把握创新的历史机遇；扛起应担的社会责任；在经济合作中做中非友好的连接纽带。

生意做到哪里就在哪里播下友好的种子，项目建在哪里就在哪里树起友谊的丰碑。

“不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。” 习近平 主席以“五不”表达中国真诚友好、平等相待的态度。

“我们愿同非洲兄弟并肩奋斗，共享发展成果，共同走上让人民生活更加美好的幸福之路。” 习近平 主席如是说。

“真朋友、真伙伴、真兄弟。”非方领导人这样回应。

“非洲已经觉醒。”南非总统拉马福萨说， 习近平 主席宣布的新举措，将对非洲大陆和平稳定与发展产生深远的影响。

这是国际场合难得一见的场景——

4日上午10时，人民大会堂宴会厅。

一张直径达26米的超级环形会议桌摆放在大厅中央，中间是硕大的中非合作论坛会徽——“合抱之手”，寓意团结合作、携手并进。

55个成员方领导人围桌而坐。 习近平 主席和拉马福萨总统分别主持第一阶段和第二阶段会议。

“期待各位同事畅所欲言”“进一步凝聚大家的共识，展现大家的智慧，发出共同的声音”…… 习近平 主席的开场白简洁明了，直奔主题。

历时一整天，论坛各成员代表团团长踊跃发言。

19时许， 习近平 主席敲下木槌，宣布通过两份重要成果文件，为中非关系发展指明了方向：

——《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》，包含24条内容，全面体现中非对当今世界重大问题的共识，彰显了中非团结友好、共享机遇、共赢挑战的决心；

——《中非合作论坛—北京行动计划（2019－2021年）》对未来3年和今后一段时间中非各领域务实合作进行了规划，展现了中非携手实施“八大行动”、推动中非合作提质增效的坚定意愿，描绘了中非合作共赢、共同发展的新蓝图。

情意浓

73岁的马里总统凯塔至今记得，1963年周恩来总理首次访非时，自己不到20岁，“人们夹道欢迎，高呼着‘周总理！周总理！’”

“中国是我们很早建交的朋友。自那以后，马里从来没有变过，一直坚定地推动与中国的友谊。”凯塔在同 习近平 主席会谈时动情地说。

“源远流长、历久弥坚”——许多非洲领导人不约而同向 习近平 主席谈到了这句话。

历史永远铭记，毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。

毛泽东当时以鲜明的态度向非洲朋友表示“整个中国人民都是支持你们的”；周恩来三访非洲，最长一次达一个多月，赢得非洲人民广泛赞誉。

路遥知马力，日久见真心。

中国始终重视对非友好合作，双方结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。

习近平 主席深情回忆，他9次踏上非洲热土，以国家主席身份4次访问非洲。

2013年3月，当选国家主席后的首次出访， 习近平 主席就前往非洲，提出了真实亲诚的对非政策理念和正确义利观，为发展新时代中非友好合作提供了根本遵循。

“中国和非洲国家是患难之交，患难之交不能忘。” 习近平 主席这样讲述中非关系。

在峰会开幕式主旨讲话中， 习近平 主席道出了中非友谊牢不可破的真谛：中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。

这样的话语，情真意切——

“今天我们又同各位新老朋友相聚一堂，就像亲戚串门一样常来常往，我们倍感亲切。”

“凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好。”

……

连日来，无论是会见时，还是主旨讲话中， 习近平 主席的话语总是感人至深，引人共鸣。

“谢谢，您好！”塞内加尔总统萨勒举手示意，用中文向 习主席 问好。 习近平 主席微笑着点头回应。

一个多月前， 习近平 主席到访塞内加尔；一个多月后，萨勒总统应约出席峰会。

老朋友相见， 习近平 主席愉快地回忆起在塞内加尔摔跤场“勇士们载歌载舞”的情景，“看到塞内加尔人民对中国那种深情厚谊，我觉得中塞友谊是深入人心的”。

历经岁月洗礼，中非情谊始终熠熠生辉。在事关对方核心利益问题上，从来都是立场鲜明、毫不含糊地互相支持。

中国人民不会忘记，2008年汶川地震后，赤道几内亚向灾区捐款100万欧元，对于这个刚刚走出赤贫的小国来说，相当于每个国民捐款1欧元。

非洲人民不会忘记，2014年埃博拉疫情肆虐西非，中国医疗队第一时间奔赴疫区，被誉为“最美逆行者”。塞拉利昂总统比奥说，疫情最严重时，是中国政府和人民率先驰援。

4日，钓鱼台国宾馆芳华苑，国家主席 习近平 夫人彭丽媛同30多位非洲国家元首、政府首脑夫人按下座位上的按钮，点亮花坛中央红丝带，共同发布《中非艾滋病防控主题会议联合倡议》。

艾滋病防治是中非合作的重点领域，本次峰会为深化合作提供了新的历史机遇。

这样的信任，令人动容——

中非共和国总统图瓦德拉，曾多次组织内阁成员观看电视专题片《将改革进行到底》。他在出席峰会前接受媒体采访时说，学习和借鉴中国发展经验对非洲国家发展十分重要。

“中国的成功是个榜样。”32年前就来过中国的科特迪瓦总统瓦塔拉，见证了中国的巨大变化。他向 习近平 主席坦陈：“科特迪瓦要学习中国的改革，中国模式给了我们很大借鉴。”

以心相交，成其久远。

为体现对各国的尊重与友好，按照 习近平 主席指示，中方作出了这样的精心安排： 习近平 主席要同所有与会外方领导人举行“一对一”会谈会见。

这是一张令人目不暇接的外事会见日程表：

9：55，苏丹总统巴希尔；

10：20，纳米比亚总统根哥布；

10：45，毛里求斯总理贾格纳特；

11：10，赤道几内亚总统奥比昂；

12：00，塞内加尔总统萨勒；

……

9月2日，一天11场双边会晤，转场精确到分钟。

这只是峰会期间 习近平 主席工作安排的一小部分。

4日峰会闭幕当天， 习近平 主席更是连续12个小时开展高密度、高强度的国事活动。

叙友情、谈合作，每一场外事安排，都透着中非之间厚重情谊；

老相识、新朋友，每一次会见相聚，都印证兄弟般的真诚互信。

3日晚，人民大会堂金色大厅，灯光璀璨，情意融融。

来自中国和非洲国家的艺术家们共同登台献上热情奔放的《舞动新时代》，少年儿童用魔术手法打开中国和非洲国家国旗，融合中国鼓乐、非洲布隆迪大鼓和尼日利亚鼓乐的《鼓角相闻》为中非合作鼓劲加油……

习近平 主席和夫人彭丽媛举行宴会，欢迎出席峰会的外方领导人和夫人。

宴会上， 习近平 主席发表致辞，真诚表达中非兄弟亲情：“以行动兑现承诺，以实干书写历史，让中非人民生活更加幸福美满，让中非友谊的明天更加光辉灿烂。”

向未来

非洲谚语说，河有源泉水才深；

中国古语云，为有源头活水来。

9月1日， 习近平 主席会见赞比亚总统伦古，两位领导人谈及坦赞铁路，共忆中赞、中非深厚传统友谊。

“我们要进一步合作，使它在新的历史时期焕发更大活力。” 习近平 主席说。

4日19时，人民大会堂一层西大厅早已坐满中外记者。

习近平 主席同前任和新任非方共同主席国南非总统拉马福萨、塞内加尔总统萨勒并肩来到这里共见记者。现场响起热烈掌声。

“北京峰会成功举行，推动中非全面战略合作伙伴关系站在新的历史起点上，开启了新的历史征程。”

中国理念、中国智慧、中国主张、中国行动—— 习近平 主席在峰会上的一系列讲话，引领中非合作步入新的历史阶段。

答时代之问，启未来之程。

面向未来，构建更加紧密的中非命运共同体——

“友谊是唯一的通途，我们的命运心手相连……”3日晚的欢迎宴会上，一首《命运共同体》，唱出峰会主题。

“共同倡议世界各国同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界……”从纳入联合国文件，到此次成为中国和50多个非洲国家的政治共识，构建人类命运共同体理念已成为引领人类文明进步方向的鲜明旗帜。

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。

迈入新时代，再上新层次。

责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生——峰会期间， 习近平 主席全面阐释新时代中非命运共同体的深刻内涵。他向26亿中非人民发出号召，“心往一处想、劲往一处使”，为推动构建人类命运共同体树立典范。

习近平 主席用四个感叹句郑重宣示坚定信念和决心：

“任何人都不能破坏中非人民的大团结！”

“任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！”

“任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！”

“任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！”

走深走实，携手共建“一带一路”构筑合作新平台——

非洲是共建“一带一路”的历史和自然延伸，是重要参与方。

峰会期间，在 习近平 主席见证下，中国同多个非洲国家签署合作文件，共建“一带一路”在非洲大陆不断拓展。

“中非合作找准基础设施不足等制约非洲发展的要害，把资金用在刀刃上，不搞花架子。” 习近平 主席的话掷地有声。

共见记者后， 习近平 主席同拉马福萨总统、萨勒总统并肩而行，谈笑风生。红地毯两侧，论坛各成员方国旗、会旗并排竖立。绿色是许多旗帜的主色调，犹如非洲这片“希望的大陆”迸发出的勃勃生机。

“我们相信，非洲有着巨大的发展潜力。非洲雄狮在新时代一定会重振雄风、奔腾向前。” 习近平 主席的话为非洲发展注入强大信心。

开放合作，解答时代命题释放互利共赢的坚定信念——

当今世界正在经历百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化深入发展，世界各国人民的命运从未像今天这样紧紧相连。

登高望远，观察世界大势和时代潮流，唯有开放合作，方能共享机遇。

适逢中国改革开放40周年，无论在博鳌亚洲论坛年会，还是上合组织青岛峰会， 习近平 主席都宣示中国坚定不移推进改革开放、实现合作共赢。

“中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。”

时代的担当，梦想的召唤。

夜幕降临，华灯初上。人民大会堂宴会厅里气氛热烈。

峰会临近尾声，刚刚结束圆桌会议的非洲各国领导人纷纷围拢到 习近平 主席身边，争相向 习主席 表达祝贺和感谢。

“这是一次历史性盛会”“您是工作最努力的人”“我们跟您保持完全的一致”“我们和中国站在一起”……