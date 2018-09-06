从世界级工厂迈向世界级智能工厂，未来的工厂究竟会是什么样的一个场景

记者 胡迎

“霍尼韦尔苏州工厂在1999年建立，从此之后，苏州工厂有了非常茁壮的成长，不但成为我们最重要的生产力解决方案的工厂，同时成为我们世界级的工厂，也成为苏州第一批的绿色工厂。”

近日，在“至联致远”为主题的2018霍尼韦尔中国智能工厂巡礼活动上，霍尼韦尔中国总裁沈斌介绍说，苏州工厂是霍尼韦尔在中国快速发展的缩影。

东方服务于世界

改革开放40年，霍尼韦尔高科技始终伴随着东方巨龙一起腾飞。霍尼韦尔践行“东方服务于东方”和“东方服务于世界”战略，致力于成为“中国式的竞争者”，继续抓住中国宏观发展趋势，更好地满足中国智能制造、环境保护和数字经济等需求，在这一充满活力的市场发挥更大作用。

尤其是过去15年，从2004年到2017年，霍尼韦尔在中国的营收增长了六倍。中国已成为霍尼韦尔美国市场以外最大的市场，也是公司最大的增长机遇所在。沈斌说，霍尼韦尔的四大事业集团都在中国有很多的市场、研发和销售团队，做了很多的互联网软件方面的投资和创新。科技事业部“霍创空间”60%的项目都是围绕着软件；安全和生产率事业部的霍e通和霍e运，在物流方面、智能化管理方面、数据流动和传接方面都做出了很好的计划和创新；去年，特性材料集团的软件解决方案，尤其是致力于化工行业的制造执行系统突飞猛进；而航空行业也在中国推出互联网航空管理的一些解决方案。

此外，霍尼韦尔还在中国成立了企业智联中心，中国是在美国之外唯一一个设有该中心的国家。霍尼韦尔中国物联网策略及业务拓展总经理陈刚毅说：“企业智联团队的一个主攻方向就是智能制造，两大应用领域则是边缘计算以及工业数据分析和应用，关注三类应用场景——设备互联，自动化及设备运营智能化、智能制造过程（IT/OT）集成和管理、以及预测性设备健康维护管理。”

从世界级工厂到世界级的智能工厂

活动当天，记者跟随霍尼韦尔的相关工作人员，体验了苏州工厂的“神奇”效率。

第一个法宝就是苏州工厂自主开发的工厂应用场景——RPS系统。一个工厂如何迅速地解决生产线上的问题，怎么把这个问题能够及时地传递。运用了这套系统以后，解决问题的速度提高了60%-80%，整个生产的效率统计下来有2.5%-5%的生产效率的提高，如果乘以工厂每年的成本，这个数字更是巨大。

另外一个法宝就是苏州工厂利用了现有的设备，在仓库场景下的应用。霍尼韦尔Vocollect语音解决方案持续优化仓储分拣工作流程，提升工厂的仓储分拣效率50%。霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团中国区工厂总经理涂赟说，“我们整个人取料的速度提高了50%。以前一个小时可能能拿60几个，现在拿到90个，熟练的员工是能做到100个。这个都是围绕着这个成本的改进而做到的。这个东西也有很多人来参观，也开始慢慢应用到很多工厂拣料的系统中。”

苏州工厂已是全球300多家霍尼韦尔工厂中获得世界级认证的三家工厂之一，也是评分最高，得到了所有霍尼韦尔评估小组的评定。“我们已经走到了世界级的工厂，那下一步在哪里？”涂赟说，目前苏州工厂已成为全球五家试点的智能工厂之一。“实际上智能工厂在我的理解中不是说你要怎么样智能化，而是要在因地制宜的情况下怎么朝着这个方向去走。”

苏州工厂在3年前就提出来一个未来工厂的场景，这到底是一个什么样的场景呢？涂赟认为未来的工厂是一个自我管理的工厂。“工厂的场景不可能全是机器取代，有可能是人机，有些岗位会被机器所取代，有些岗位可能机器取代不了。人机互动的这样一个场景怎么样规范工作，我们希望这里不是需要人去管理的，有任务过来，人是用一定的规律，跟机器协作来完成，不需要太多的管理人员去参与和干预他们的工作。”

怎么实现？涂赟说一个自我管理的生产的车间，不需要太多的人去干预。如果出现了异常，就像类似的RPS系统出现了异常以后，就有一个团队来解决异常。第二，即便是正常的运作，有大数据的团队在后面进行分析，把整个流程进行优化。除了生产管理的自动化，订单一样也要自动化，这个是一整套的系统，“这里需要物料，系统会发送信号，仓库会知道，就去拿物料放到车上，这不需要一个主管告诉他，你需要做什么事情。”

除此之外，还要解决资源的配置问题。“有订单来，人员怎么分配，谁要做什么，会不会来不及做，要不要更多的人来做，谁去做，这里的资源配置也是自动化的。”涂赟认为，如果能够实现生产的自主管理，物料的自动化，资源配置的自动化。那么，这就是在不久的将来可以看得到的未来的生产场景。